推動「來港易」 非中高風險區中國人 赴港將免隔離

為重振香港旅遊和消費，香港將於本月中推出「來港易」，允許自中國大陸入境者無須強制隔離14天。美聯社

為重振香港 旅遊和消費，香港特區行政長官林鄭月娥 7日宣布推出「來港易」。本月15日起，來自中國非疫情 中高風險區的非香港居民，抵達香港後將無均進行14天強制檢疫隔離。

林鄭月娥日前接受上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》專訪時就透露，港府將盡快推出針對非香港民眾的「來港易」計劃，方便上海等中國旅客到香港旅遊。

林鄭月娥當時表示，自從中共中央制定港區國安法、完善特區選舉制度，以及落實「愛國者治港」等一系列措施後，香港社會已迅速「由亂入治」，恢復安寧和穩定。香港目前除受疫情影響外，社會大致恢復正常，市民生活亦已重回正軌。因此，港府將盡快推出針對非港人的「來港易」。

據香港文匯網報導，適用於來自中國和澳門非香港居民的「來港易」計劃，初期每天會有2000名限額，深圳灣口岸及港珠橋口岸各有1000名。循「來港易」入境香港者，須持有核酸檢測陰性證明，抵港後也要接受定期病毒檢測。

此外，林鄭月娥還宣布，針對香港民眾的「回港易」，將於8日零時起全面恢復，適用中國全境及澳門，但來自中國疫情中高風險地區者不適用。目前中國被列為中高風險的地區僅剩6處。

林鄭月娥稱，過去經「回港易」返港的香港民眾有20多萬人，當中無一人確診，重新恢復「回港易」相信香港市民應可以放心。

早前受大陸本土疫情影響，港府於8月4日宣布收緊「回港易」計劃，除廣東外，香港民眾若從大陸其他地區返回香港必須家居強制檢疫14天。