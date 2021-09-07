我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

阿富汗復學情況曝光 ：男女學生分開坐、被布簾隔開

推動「來港易」 非中高風險區中國人 赴港將免隔離

記者林則宏／即時報導
為重振香港旅遊和消費，香港將於本月中推出「來港易」，允許自中國大陸入境者無須強制隔離14天。美聯社
為重振香港旅遊和消費，香港將於本月中推出「來港易」，允許自中國大陸入境者無須強制隔離14天。美聯社

為重振香港旅遊和消費，香港特區行政長官林鄭月娥7日宣布推出「來港易」。本月15日起，來自中國非疫情中高風險區的非香港居民，抵達香港後將無均進行14天強制檢疫隔離。

林鄭月娥日前接受上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》專訪時就透露，港府將盡快推出針對非香港民眾的「來港易」計劃，方便上海等中國旅客到香港旅遊。

林鄭月娥當時表示，自從中共中央制定港區國安法、完善特區選舉制度，以及落實「愛國者治港」等一系列措施後，香港社會已迅速「由亂入治」，恢復安寧和穩定。香港目前除受疫情影響外，社會大致恢復正常，市民生活亦已重回正軌。因此，港府將盡快推出針對非港人的「來港易」。

據香港文匯網報導，適用於來自中國和澳門非香港居民的「來港易」計劃，初期每天會有2000名限額，深圳灣口岸及港珠橋口岸各有1000名。循「來港易」入境香港者，須持有核酸檢測陰性證明，抵港後也要接受定期病毒檢測。

此外，林鄭月娥還宣布，針對香港民眾的「回港易」，將於8日零時起全面恢復，適用中國全境及澳門，但來自中國疫情中高風險地區者不適用。目前中國被列為中高風險的地區僅剩6處。

林鄭月娥稱，過去經「回港易」返港的香港民眾有20多萬人，當中無一人確診，重新恢復「回港易」相信香港市民應可以放心。

早前受大陸本土疫情影響，港府於8月4日宣布收緊「回港易」計劃，除廣東外，香港民眾若從大陸其他地區返回香港必須家居強制檢疫14天。

香港 林鄭月娥 疫情

上一則

北京防「李嘉誠們」？ 港選委會 富豪家族傳限2席

延伸閱讀

林鄭月娥：香港將盡快爭取加入RCEP 中國表態支持

林鄭月娥：香港將盡快爭取加入RCEP 中國表態支持
香港歐洲商務協會：港府嚴格檢疫措施 恐迫企業外流

香港歐洲商務協會：港府嚴格檢疫措施 恐迫企業外流
林鄭點名律師會「若政治凌駕專業」或終止合作

林鄭點名律師會「若政治凌駕專業」或終止合作
林鄭月娥：一些肆意觸碰紅線團體 自願解散是唯一選擇

林鄭月娥：一些肆意觸碰紅線團體 自願解散是唯一選擇

熱門新聞

傳出涉嫌犯下9大罪的吳亦凡希望減少刑期，供出47人名單。圖／摘自微博

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

2021-09-05 15:54
中國男網紅(右)調戲伊朗妹，遭伊朗法院判鞭刑坐牢。（取材自微博）

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

2021-09-03 10:00
西安地鐵一名女乘客遭保安粗暴拖出車廂外，造成衣不蔽體。(擷自推特)

西安地鐵女子遭保安拖行致衣不蔽體 影片下架被撤熱搜

2021-09-01 13:03
「金融巨鱷」索羅斯投書金融時報，批評習近平不懂市場運作。(美聯社)

金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場運作 股市反彈是騙局

2021-08-31 14:17
臥室內的觀景窗，每日醒來就看到外頭的美景。（中國鐵路）

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

2021-09-06 10:26
趙薇（中）與馬雲（左）關係密切，更成為投資夥伴。圖／取自鳳凰網

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

2021-08-29 15:53

超人氣

更多 >
布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」
迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場
中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂
維生素B12攝取不足 失智風險恐提高

維生素B12攝取不足 失智風險恐提高
颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了

颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了