林鄭月娥6日率團出席深港高層會晤暨深港合作會議。圖為林鄭月娥與深圳市委書記王偉中握手。（中新社）

香港 特首林鄭月娥 昨日出席深港高層會晤暨2021年深港合作會議，與深圳市委書記王偉中等深圳官員會面。雙方全面總結工作成果並展望來年合作的方向，並簽署4份合作協議，啟動4個合作項目。

香港文匯報報導，林鄭月娥表示，深港合作會議機制建立於2004年，見證不少合作成果。今年是國家「十四五」規畫的開局之年，加上粵港澳大灣區 建設的重大機遇，令港深合作邁向新台階。因此，今年會議首次以深圳市委書記和特區行政長官參與的高層會晤暨合作會議形式進行，極具意義。

她在會後表示，在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中，列明港深屬大灣區中心城市，要成為區域發展的引擎，相信港深合作對發展經濟和改善民生，都有極為關鍵的作用。「香港和深圳有扎實的合作基礎，香港在深圳40多年高速發展中是參與者、貢獻者，也是受惠者。港深關係獨一無二且歷久常新，香港也將用好『一國兩制』優勢，堅持香港的法治化、市場化、國際化的營商環境，以積極進取、互惠共贏的取態與深圳優勢互補，發揮大灣區內的『雙引擎』功能，創造更輝煌的雙城故事。」

會上，深港雙方共同簽署《關於推進河套深港科技創新合作區「一區兩園」建設的合作安排》、《深圳市人民政府與香港大學關於在深合作辦學備忘錄》、《深圳深港科技創新合作區發展有限公司與香港科技園公司發展「香港科學園深圳分園」框架協議》、《深圳國際仲裁院與一邦國際網上仲調中心有限公司合作備忘錄》4個合作備忘錄。