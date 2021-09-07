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2003年被提名角逐諾貝爾文學 「痴情詩人」蔡炎培離世

香港新聞組／香港7日電
著名詩人蔡炎培（中）2017年出席「香港書獎」頒獎。（取材自香港電台臉書）
著名詩人蔡炎培（中）2017年出席「香港書獎」頒獎。（取材自香港電台臉書）

號稱香港「最痴情的詩人」蔡炎培6日逝世，享年86歲。他的前妻朱珺6日凌晨在Facebook公布消息，指「蔡詩人的心臟已停頓了」，將按蔡炎培生前遺願，後事一切從簡，或舉行基督教悼念儀式。

立場新聞報導，人稱「蔡爺」的蔡炎培1935 年出生於廣州，三歲時隨家人遷居香港。在培正中學就讀時，他遇上國學大師羅忼烈，播下文學創作的種子。自18歲起，他開始寫詩，每首作品都像是一封信，寫給愛人與家國。像寫於高中三年級的名作短詩《彌撒》，就是寫給當時即將出國升學的暗戀對象。

高中畢業後，蔡炎培離開香港，赴台灣升學，畢業於台中的中興大學農學院。他憑著參加徵文比賽的獎金籌得回港的盤川，並獲亦舒的前夫蔡浩泉的邀請，開始在《星期小說文庫》寫小說維生。後來，他加入《明報》工作，一做就28年。入行之初，薪水微薄，他還不時兼寫馬經幫補生活。2003年，他被提名角逐諾貝爾文學獎。

據報導，從1950年代開始，蔡炎培筆耕不斷，一生詩作多達500首，既寫愛情與生活，也道家國社會事。像 1996年《中國時間》，還原現代中國50年來的變化；而2014年出版的《雅歌可能漏掉的一章：蔡炎培自選集》，又記載詩人一生的歷程。他也透過詩記下對香港社會變遷的所思所感，尤其見於2017年出版的《偶有佳作》，數首作品提到2014年的雨傘運動。

報導稱，除了家國社會的面向，說蔡炎培不得不提他的感情生活。詩人廖偉棠稱他是「最痴情的詩人」，而2018年香港電台製作華人作家系列蔡炎培的章節亦以《最後的情詩》為題。其作從不迴避慾望與愛情，他也不時接受訪問，細訴80年人生裡面的八位深愛過的女人。他坦言，女性是創作的動力，每一位愛人都是重要的「要人」，沒有她們也就沒有今天的文學成就，「寫詩是自我生命的完成，是釋放自己，是見失散的要人。」

香港 升學 中國

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