北京防「李嘉誠們」？ 港選委會 富豪家族傳限2席
香港選舉委員會將限制香港富豪家族的政治影響力，這些香港「大家族」未來各自最多只能有兩名成員出任選舉委員會委員。選委會主要負責選舉行政長官（特首）候任人、立法會部分議員與提名特首候選人、立法會議員候選人。
香港南華早報援引知情人士表示，包括93歲的長江集團創辦人李嘉誠、93歲的恒基兆業地產公司創辦人李兆基、74歲的新世界發展公司主席鄭家純，和74歲的會德豐公司主席吳光正等在內的多個香港富豪，均不會參加19日舉行的香港選舉委員會界別分組一般選舉，這些在香港擁有巨大影響力的「大亨」大多只派出較為年輕的家族成員或少數來自相關企業的高管參選，例如香港首富李嘉誠的長子李澤鉅為當然委員，次子李澤楷則「參選」了「香港僱主聯合會」界別分組。
知情人士認為，這個變化或許反映出北京政府希望削弱香港富豪對特區政治事務的影響力。據了解，自1997年香港回歸以來，李嘉誠和其他富豪掌控香港選委會約20%的選票。一位熟悉北京想法的商界人士指出，這些香港「大家族」代表在委員會中還是有發言權，但北京發出的明確信息是，「你不能再當造王者了」。
南華早報指出，香港的富豪大亨在選舉委員會中一直擁有接近「主導」地位。分析人士認為，若「一個家族兩名代表」的限制落實，將在香港商界中樹立起公平競爭的意識，但分析人士也警告，出於對自身利益的考慮，香港大亨們肯定希望繼續保持政治影響力，他們或許會尋求某種「解決方法」。
不過，北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍認為，這些「老一輩大亨」退出香港政治舞台是很正常的事，「不要過度解讀這種現象。」
經過改革的本屆香港選舉委員會將包含1500個席位。香港文匯網報導，已有325人獲裁定有效登記為選舉委員會當然委員，並有156人獲裁定有效提名為選舉委員會委員。
此外，選舉委員會377個當然委員席位中暫時有52個空缺。為配合明年3月的香港特別行政區行政長官選舉，這些席位將在香港立法會新一屆任期開始後，由新任立法會議員登記並得到資審會裁定有效後填補。
上一則
FB留言