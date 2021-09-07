北京防「李嘉誠們」？ 港選委會 富豪家族傳限2席

傳香港富豪家族未來各家最多只能有2名成員出任選舉委員會委員。圖為香港首富李嘉誠（左）與長子李澤鉅（右）。（中通社資料照片）

香港 選舉委員會將限制香港富豪家族的政治影響力，這些香港「大家族」未來各自最多只能有兩名成員出任選舉委員會委員。選委會主要負責選舉行政長官（特首）候任人、立法會部分議員與提名 特首候選人、立法會議員候選人。

香港南華早報援引知情人士表示，包括93歲的長江集團創辦人李嘉誠、93歲的恒基兆業地產公司創辦人李兆基、74歲的新世界發展公司主席鄭家純，和74歲的會德豐公司主席吳光正等在內的多個香港富豪，均不會參加19日舉行的香港選舉委員會界別分組一般選舉，這些在香港擁有巨大影響力的「大亨」大多只派出較為年輕的家族成員或少數來自相關企業的高管參選，例如香港首富李嘉誠的長子李澤鉅為當然委員，次子李澤楷則「參選」了「香港僱主聯合會」界別分組。

知情人士認為，這個變化或許反映出北京 政府希望削弱香港富豪對特區政治事務的影響力。據了解，自1997年香港回歸以來，李嘉誠和其他富豪掌控香港選委會約20%的選票。一位熟悉北京想法的商界人士指出，這些香港「大家族」代表在委員會中還是有發言權，但北京發出的明確信息是，「你不能再當造王者了」。

南華早報指出，香港的富豪大亨在選舉委員會中一直擁有接近「主導」地位。分析人士認為，若「一個家族兩名代表」的限制落實，將在香港商界中樹立起公平競爭的意識，但分析人士也警告，出於對自身利益的考慮，香港大亨們肯定希望繼續保持政治影響力，他們或許會尋求某種「解決方法」。

不過，北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍認為，這些「老一輩大亨」退出香港政治舞台是很正常的事，「不要過度解讀這種現象。」

經過改革的本屆香港選舉委員會將包含1500個席位。香港文匯網報導，已有325人獲裁定有效登記為選舉委員會當然委員，並有156人獲裁定有效提名為選舉委員會委員。

此外，選舉委員會377個當然委員席位中暫時有52個空缺。為配合明年3月的香港特別行政區行政長官選舉，這些席位將在香港立法會新一屆任期開始後，由新任立法會議員登記並得到資審會裁定有效後填補。