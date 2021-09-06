東京殘奧閉幕 港隊獲2銀3銅 列獎牌榜第68位

香港電台5日於鑽石山一商場舉行「向香港運動員致敬」活動，大批市民到場支持。圖為東京殘奧男子羽毛球單打銅牌得主陳浩源透過電話連線，感謝市民支持。（中通社）

昨天是東京殘奧會最後一個比賽日，香港代表團在羽毛球項目再奪兩面獎牌。朱文佳在男子SH6級單打金牌戰以局數1：2不敵印度 球手拿格爾，但仍獲得銀牌；陳浩源在男子WH2級單打銅牌戰以2：0擊敗南韓 球手金京勳摘得銅牌，由於羽毛球是殘奧新設項目，兩人皆為港隊創造歷史。港隊以2銀3銅共5枚獎牌完成今屆賽事，位列獎牌榜第68位。

世界排名第三的朱文佳在男子SH6級決賽，以17：21、21：16、17：21力戰敗於世界排名第二印度的拿格爾獲得銀牌。

香港電台5日於鑽石山一商場舉行「向香港運動員致敬」活動，大批市民到場支持。圖為東京殘奧男子羽毛球單打銀牌得主朱文佳透過電話連線，感謝市民支持。（中通社）

昨仗首局，朱文佳率先進入狀態，他曾一度領先4分之多，但後來拿格爾發揮出色，以21：17逆轉先贏一局。次局朱文佳把握拿格爾中段接連失誤，以21：16扳平局數1：1。

來到決勝局，大家在初段和中段寸土必爭，但拿格爾在後半段的主動打法奏效，朱文佳最終無力還擊，以17：21再輸一局輸掉比賽，與金牌擦肩而過。

朱文佳感謝市民對運動員 的支持，他認為不論運動員有沒有獎牌，每個運動員付出的血汗，大家未必看得到，只會看到他們在場上發光那一刻，但可能他們是經歷超過十年的辛酸苦練。

陳浩源在羽毛球項目男子WH2級銅牌戰迎戰南韓球手金京勳，他克服了在準決賽右手抽筋不適的傷患，負傷上陣下花了55分鐘，以24：22、21：10取勝勇奪銅牌。

陳浩源在賽後感謝媽媽時一度感觸落淚：「十幾年前的意外，媽媽『執番我條命』，她一路走來都好辛苦，希望仔女出人頭地，我希望現在這個時刻是她人生中一個好開心的時光。我不是『神奇小子』，但她是我的『神奇媽媽』。」他又透露媽媽曾在疫情期間患重病，惟他需經常在體院隔離訓練而未能照顧媽媽，幸媽媽「好叻」。

恆基地產表示，將通過「恆基精英運動員嘉獎計畫」向朱文佳和陳浩源分別頒發40萬（港幣，下同，約5.1萬美元）和20萬獎金，該計畫今屆殘奧會至今已送出的獎金累積至290萬。