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香港馬季開鑼 投注額1.8億美元破紀錄 1.7萬人預約入場

香港新聞組／香港6日電
香港新馬季5日於沙田馬場正式開鑼，大批馬迷一早入場觀看賽事。（中新社）
香港新馬季5日於沙田馬場正式開鑼，大批馬迷一早入場觀看賽事。（中新社）

香港一眾賽馬迷期待已久的新年度馬季昨日開鑼，吸引約1.7萬名「渴望已久」的馬迷預先登記入場，雖氣氛未及疫情前，但認同防疫是首要目標。昨日投注氣氛熾熱，全日10場賽事吸引14.41億元（港幣，下同，約1.85億美元）投注額，較上季開鑼日增加4.72%，更打破歷季開鑼日紀錄。

文匯報報導，新馬季於沙田馬場開鑼，市民如要入場必須提早預約，不少馬迷早在上午11時已等待入場，並敲響場內的銅鑼，預祝自己馬運亨通。特首林鄭月娥到場主持開鑼儀式，為醒獅點睛，並為第四場賽事「特首盃」擔任頒獎嘉賓。

香港新馬季5日於沙田馬場正式開鑼並上演多場賽事，騎師與馬匹於賽場上爭取佳績。（中...
香港新馬季5日於沙田馬場正式開鑼並上演多場賽事，騎師與馬匹於賽場上爭取佳績。（中新社）

現場防疫措施嚴謹，市民入場前需掃描「安心出行」，到餐廳進食同樣需要，而部分有座位的餐廳則禁止進食，只供市民休息。看台上每排座位設指示牌，分隔人群；站立區亦畫分區域，每個區域只可容納4人，區域之間同樣相隔一個區域空間的位置。現場不時有保安人員巡查。

馬迷陳先生表示，昨日適逢殘奧最後一天，希望承繼奧運熱潮前來觀看馬季開鑼，坦言只打算花費百多元下注，打算留在未來國際賽事再下注。他認為，雖然現場防疫措施嚴謹，亦有人流管制，但仍不阻馬迷的熱情，氣氛熱烈。

黃先生亦對馬季開鑼感到興奮，但擔心一早入場會人流過多，因此中午才入場觀看賽事，預計花費千元下注支持。他指現場防疫措施嚴格，人流較以往稀疏，但理解馬會做法，同意防疫仍是首要任務，希望不久將來可以恢復以往的境況。

昨日有1萬7563人進入沙田及跑馬地兩個馬場觀賽，去年由於公眾未能入場，入場人數只有285人。另外，全日10場賽事的投注額高達14.41億元，破歷來開鑼日紀錄。馬會行政總裁應家柏表示，很滿意新馬季取得一個好開始，並對今季前景感到樂觀。

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