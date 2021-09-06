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香港支聯會大會75%贊成才可解散 有會員要投反對票

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

支聯會向會員發出通告，9月25日在六四紀念館舉行會員大會，商討有關解散的特別決議。根據會章，須至少20名會員出席大會，並得到在席七成半會員贊成才通過解散。除獄中的李卓人及何俊仁外，該會目前僅餘5名常委可出席會議，支聯會副主席鄒幸彤表示，即使常委在大會前被捕，會員仍能選出主席續商解散的選項。有支聯會團體會員表明反對解散。

明報報導，支聯會昨日稱，常委會就支聯會前路多次商討，無法達成一致決定，最後以僅過半數的票數通過將解散議案交會員大會商討。鄒幸彤在記者會表示，如會員大會決定支聯會解散，會尊重；但若會員大會不同意解散或未能作出決定，常委會繼續支聯會過往工作

據報導，她又表示，經過表態不會應國安處要求提交資料，常委有被捕風險，但即使常委在會員大會前被捕，會員仍能選出主席繼續會議，商討解散議案。支聯會現有百多名會員，會員大會須至少20人出席，並得到七成半會員通過才會解散。

報導稱，東區前區議員曾健成的辦事處是支聯會團體會員之一，他接受查詢時表明會出席會員大會，反對支聯會解散。他解釋，過去逾30年支聯會一直和平理性運作，看不到違法之處，認為民陣、教協相繼解散，盼支聯會「頂得幾多得幾多」。

報導說，有熟悉支聯會的消息人士表示，部分前常委或會員將於9日就去年六四涉煽惑他人非法集結的案件出庭應訊，部分人如陳皓桓、趙恩來等會員或有可能入獄，對是否有足夠會員開會成疑，「不能解散支聯會的原因可能是常委及成員坐監」。

報導指，亦有知情者透露，去年底只有20多個團體出席支聯會改選常委大會，而參考近月退會「公開的都不止20個」，但表示按支聯會章程，若大會不足20會員出席，會議將順延一周，屆時出席人數不論多寡皆為法定數字，若有75%投票支持，便可通過解散議案。

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