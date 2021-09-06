保護成員 香港支聯會拒交資料 港府：懸崖勒馬

支聯會常委鄧岳君（左起）、副主席鄒幸彤、常委梁錦威及徐漢光，5日交代支聯會商討解散問題。鄒幸彤稱常委會無法達成共識，解散議案交由會員投票決定，她又相信日後難以申辦大型集會悼念六四，但希望市民自發悼念。（美聯社）

香港 警方早前向何俊仁、李卓人、鄒幸彤等7名香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）常委發信，指根據香港國安法，要求他們提交資料。支聯會常委昨召開記者會，交代25日將召開特別會員大會進行解散決議外，更表明不會聽從警務處國安處要求，提供支聯會資料及證明文件，正考慮提出司法覆核。警方則回應，任何人士和團體不遵從要求，必定依法跟進。

支聯會副主席鄒幸彤（左）5日表明，拒絕配合警方遞交資料，她說一衆常委已有心理準備面對政治風險，強調不能縱容警方「濫權」，「權力這隻怪獸是每個人的合作養大」。（美聯社）

明報報導，支聯會副主席鄒幸彤表示，支聯會拒絕提供資料給國安處，「這是身為常委，對成員、支持者最起碼的保護」。鄒幸彤批評警方令公民社會處於恐懼，但支聯會不會助長當局散播恐懼。

鄒幸彤表示，國安處隨便指控支聯會是「外國代理人」，支聯會強烈否認。她又質疑警方沒有列明所涉罪名、支聯會是否嫌疑人等細節，做法毫無理據。

鄒幸彤說，支聯會面對的政治壓力愈來愈大，多名常委及前常委均捲入官司，但常委會無法就是否解散達成共識，最後以僅過半數票通過將解散議案交給會員大會表決，稱存亡不應是閉門討論，公眾應一起參與。

港警日前引用港區國安法 43條實施細則附表5，指有合理理由相信支聯會屬「外國代理人」，去信常委要求在7日前提交多項資料，包括自成立以來的成員及職員資料，2014年至今在港資產、收入及開支等。條文沒列明被指為「外國代理人」的組織，能否就提交資料的要求上訴或司法覆核。

港警稱，若未依時提交資料，可罰款10萬元（港幣，下同，約1.28萬美元）、監禁半年。

據報導，港府隨後發稿不點名回應支聯會的決定，警方稱留意到有團體公然表示不會遵從法定要求，強調必定依法跟進；保安局作出嚴正警告，重申執法人員有需要取得有關某些外國或台灣 政治性組織，及外國或台灣代理人的資料，呼籲「有關團體須立即懸崖勒馬，以免承擔法律風險」。

另據大公報報導，中聯辦發言人昨發表談話指出，反中亂港組織「支聯會」解體已是「政治事實」，其垮台是大勢所趨、人心所向。中聯辦堅決支持港府及警方深入調查、依法追究、除惡務盡，全力維護香港長治久安。