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殘奧硬地滾球 香港選手梁育榮、劉慧茵雙人賽摘銀

香港新聞組／香港5日電
黃君恒（左起）、梁育榮、劉慧茵領獎後合照。（取材自香港殘奧委會）
黃君恒（左起）、梁育榮、劉慧茵領獎後合照。（取材自香港殘奧委會）

香港代表隊昨天在東京殘奧會再添獎牌。梁育榮、劉慧茵和黃君恒出戰硬地滾球BC4級雙人賽決賽，結果激戰至最後一刻以2：3不敵世界排名第一的斯洛伐克而奪得銀牌。雖然與金牌擦肩而過，但這面銀牌仍是港隊暫時在本屆殘奧成績最好的一個項目。港隊現獲1銀2銅，其中兩面獎牌都是在硬地滾球取得。

大公報報導，東京殘奧將在今晚舉行閉幕式，港隊在最後一天比賽日仍有望奪金，朱文佳將在今早10時30分與印度球手拿格爾爭奪男子SH6級單打決賽金牌。

梁育榮與劉慧茵昨早在雙人賽準決賽出戰葡萄牙，首局雖然落後一分，但兩人在第2局打出水準以3：0逆轉，加上對手在第4局出現不少失誤，港隊最終順利以4：2獲勝，晉級決賽。

決賽中，梁育榮與劉慧茵對斯洛伐克的森穆爾和巴爾高娃，首局港隊先贏1：0；次局斯洛伐克以2：1反超；第3局，梁育榮最後一球的失誤，誤將一分送給對手而導致落後1：3；雖然第4局奮力一搏，但港隊最終仍以2：3見負，遺憾收穫銀牌。

這面銀牌暫時是港團本屆最好的成績，同時也是梁育榮的第6面殘奧獎牌，他認為這面銀牌是自己與隊友的願望，能夠奪牌別具意義。雖然已是36歲，但本屆殘奧奪得銀銅各一的梁育榮，認為年齡不是問題，最重要是找到自己熱愛的事情，為自己定下目標去堅持，他說：「我想告訴廣大市民，年齡不是一個問題，只要你肯堅持去做、追住夢想，逐步逐步走上去，沒有事情是不可能。」劉慧茵賽後亦表示用了4屆的時間才拿到第一面獎牌，對此感到好開心。

至於硬地滾球BC3級雙人賽，港隊由何宛淇、謝德樺及廖詠彤出戰，先在準決賽以2：5不敵南韓而跌落銅牌戰，後在銅牌戰以0：7不敵世界排名第一的希臘，無緣獎牌。

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