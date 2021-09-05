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香港支聯25日議決解散 教協11日會商分產

香港新聞組／香港5日電

支聯會常委上月議決通過解散，尚待會員大會通過，其後警方國安處向7名常委發信，要求最遲於7日提交所需資料及證明文件。支聯會5日早召開記者會交代上述兩事。據了解，特別會員大會料於25日下午召開，議程包括表決支聯會解散、委任清盤人，以及討論將支聯會剩餘資產轉贈目標相近的團體等。此外，教協將於11日再度召開特別會員大會議決解散事宜。

明報報導，支聯會於1989年支援八九民運百萬人遊行後宣布成立，至今32年，五大綱領包括「結束一黨專政」，除去年及今年遭警方以疫情為由禁止，此前每年亦會在維園舉辦燭光集會悼念六四。支聯會近月屢遭建制派及官媒點名批評，全國僑聯副主席盧文端早前撰文稱支聯會只得「解散或取締」兩選擇。

報導稱，支聯會目前尚餘7名常委，上月通過決議解散支聯會，尚待會員大會通過。有熟悉支聯會的人表示，召開會員大會需要21日通知期，意味若5日公布召開會員大會，也要待月底才開會，據悉特別會員大會定於25日舉行。早前有消息指出，如最少20個團體會員出席，達75%投票贊成，便可通過解散決議。支聯會原有200多個團體成員，多個成員早前先後退出。

此外，報導指出，教協上月宣布啟動解散程序，其後通過修改會章下調解散門檻。據了解，教協將於11日下午再度召開特別會員大會，共有8項動議，包括決議解散教協、授權理事會變賣物業、財產及經費、向職工會登記局提交解散通知等；議程亦包括議決在今年8月10日為合格會員的人，可按會章規定，在處理與解散相關的開支及債項後均分全數餘款；若仍有餘款，則捐贈予在港設立的合法教育或慈善機構。

遊行 疫情 六四

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