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香港科技大學清除「青蛙路」雨傘運動抗爭大字

香港新聞組／香港5日電
科大學生於2014年佔領運動期間，在校內俗稱「青蛙路」的小徑寫上「希望在於人民，改變始於抗爭」（圖左），此後每屆學生會每年補油一次，4日卻已消失（圖右下）；校方表示，大學於9月1日全面恢復面授課堂，遂於4日安排校園例行大清洗；圖右上為工人正在清洗。（取材自臉書）
科大學生於2014年佔領運動期間，在校內俗稱「青蛙路」的小徑寫上「希望在於人民，改變始於抗爭」（圖左），此後每屆學生會每年補油一次，4日卻已消失（圖右下）；校方表示，大學於9月1日全面恢復面授課堂，遂於4日安排校園例行大清洗；圖右上為工人正在清洗。（取材自臉書）

2014年雨傘運動期間，科大有學生在校內「青蛙路」以白色油漆寫上「希望在於人民改變始於抗爭」字句，去年6月學生會曾向校方申請補油被拒。香港科技大學學生會編輯委員會4日在臉書表示，下午有清潔人員將字句清除，只剩下少量白色漆痕。

立場新聞報導，從學生會提供的相片及影片所見，有一名清潔工以高壓水槍將字句清除，身後有另一名清潔工協助。

科大回覆查詢指，為配合逐步恢復實體授課，科大自本年初已開始使用水車為校園進行清潔，大學剛於9月1日全面恢復面授課堂，遂於4日再行安排進行校園例行大清洗，致力為成員提供一個安全的工作和學習環境。

「青蛙路」位於科技大學北門巴士站及入口廣場之間，有科大學生2014年雨傘運動期間在「青蛙路」漆上「希望在於人民改變始於抗爭」，翌年校方曾打算清除字句，被多名學生阻止，往後年份學生會不時發起補漆行動。

為紀念反送中運動一周年，學生會去年6月3日，希望再為「青蛙路」字句補油，並向學校申請，但校方以「擔心該活動阻塞行人路」及「字體沒有甩色，沒有必要補油」拒絕，又補充學校從來沒有批准過在現場寫字，但當日學生會繼續到現場補油，但校方就以白布遮掩路面，周圍有鐵馬圍起，並派保安看守。學生會亦向校方申請，讓記者進入校園採訪當時的行動，樣同樣被校方拒絕。科大之後回應，指任何參與是項活動的學生會被視為違反紀律，大學會按有關規例採取紀律行動。

另據明報報導，去年向校方申請到「青蛙路」為字句補油被拒的科大學生會前會長麥嘉俊表示，已預料校方清除字句是「遲早的事」，對校方事前沒知會學生感失望。

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