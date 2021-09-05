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繼何韻詩 香港歌手阮民安演唱會被迫取消 場館聲稱閉館

香港新聞組／香港5日電
翻查阮民安社交網站，演唱會門票上月13日開售，短短幾小時已全部售罄，當時他帖文感激支持者。（取材自臉書）
翻查阮民安社交網站，演唱會門票上月13日開售，短短幾小時已全部售罄，當時他帖文感激支持者。（取材自臉書）

繼何韻詩之後，香港再有歌手被迫消演唱會。前E-kids成員阮民安宣布，因為4日收到場館被關閉的通知，取消9日、10日兩場個人演唱會。他痛斥「一首歌都未唱，就已經判你有罪！」阮民安演唱會門票上月13日開售，短短幾小時已全部售罄，當時他還發文感謝支持者。

阮民安（後排中）原定9及10日在旺角麥花臣場館舉行演唱會，4日收到場館通知將關閉...
阮民安（後排中）原定9及10日在旺角麥花臣場館舉行演唱會，4日收到場館通知將關閉，要取消演出。（取材自臉書）

香港01報導，從「反送中」開始，活躍於社會運動的歌手阮民安4日下午在臉書發文表示，收到麥花臣場館信件通知，以關閉場館為由取消原定9至10日舉辦的「阮民安個人演唱會2046」。

阮民安表示，之前已一而再收到麥花臣場館給他的無形紅線壓力，他一直都堅持到最後一秒。

阮民安痛斥取消租場的做法是「一首歌都未唱，就已經判你有罪」，令整個團隊投入的心血一下子化為烏有，並表示會著手處理後續事宜，稍後會交代退票安排。

阮民安向歌迷表示：「對不起，我已經用盡所有的力氣了。」他憤怒反問：「今天的香港，一個又一個小小的演出都再容不下，香港還剩下什麼？」

阮民安過去曾在反修例示威現場出現，並支持反修例運動，曾經發文批評其任職警察的親人、立法會議員何君堯。

麥花臣場館是非政府機構「香港遊樂場協會」轄下場地，遊樂場協會則成立於1933年，贊助人由特首擔任。

另據明報報導，阮民安昨在臉書大嘆荒謬，認為何韻詩及其演唱會遭取消，是很大的警告，料打壓不會停止。

報導引述阮民安表示，8月下旬與麥花臣場館高層開會，對方稱「收到一啲壓力」，但沒說明來源，聲稱舉行演唱會將影響阮民安、團隊甚至觀眾的安全，問他會否取消演出。他形容，高層當時「講得幾嚴重」，但他稱不會停辦，提出在保安上做得更嚴謹，甚至公開演唱會流程，好讓演出順利舉行。

報導稱，麥花臣場館於9月另有4個節目昨仍開放售票，其中5日有兩場由「INFINITY DANCE STUDIO」舉辦的跳舞表演，職員稱節目如常舉行，至於12日「陳潔麗唱奏會」是否如常舉行，職員稱暫未清楚。

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