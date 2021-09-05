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港3新盤600戶1天賣558戶 2年來最旺 豪客花上億元掃貨

香港新聞組／香港5日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港3新盤600戶（香港稱伙、單位）上演近年最旺爭奪戰！全城焦點的嘉里牽頭港鐵南港島線黃竹坑站港島南岸第2期揚海，昨日首輪以價單形式發售的188戶約5小時搶清，最大手一家族斥1.6億元（港幣，下同，約2058萬美元）掃7戶。連同昨日首推的恆地啟德THE HENLEY Ⅲ，以及第三輪又沽清的新地天水圍Wetland Seasons Bay第1期，3盤共賣541戶，計及其餘貨尾，全日一手共錄558宗成交，3組豪客各斥逾億掃貨，創2019年5月後兩年最旺周末。

大公報報導，貴為港島南岸第2擊，揚海昨日首推200戶，188戶以價單形式發售，其餘招標。單是A1組的最低入場門檻也要約3250萬元（折實價，約418.2萬美元），A2組最低入場費也要約2580萬元，動輒數以千萬計，豪客一度迫爆分流區樓層，熱鬧程度完全不像賣貴價貨。

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，揚海188戶約5小時沽清，即日加推3號價單共90戶，折實價1118.8萬元起，折實呎價3萬587元起，折實平均呎價3萬4056元，撇除景觀及樓層，較上批約有0.5%至1%加幅。

港島南線項目變明星盤，昨日開賣第2期揚海不乏名人捧場。市傳5月以逾1.767億元掃入晉環8戶的百老匯家族，昨日再斥1.6億元掃入揚海7戶，若傳言屬實，百老匯家族過去4個月已動用逾3.36億元狂掃15戶黃竹坑新盤。

另有傳新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛妻余雅穎，昨日在新世界員工陪同下到場揀樓，有傳余在A1組買入4戶，涉資過億元。

綜合市場消息，3盤撐場下，造就昨日一手共錄558宗成交，是2019年5月4日賣逾1100戶後兩年最旺。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，現時一手交易氣氛比7、8月改善，昨日3盤齊推各有捧場客，3盤銷情理想，料本月一手成交可達1800宗。根據一手銷監資料統計，今年首8個月，一手成交約11200宗，較去年同期增加24%。另該行錄得2組大手客各斥約1.2億元買入揚海4戶。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行的準客戶中不少為晉環向隅客甚至業主，再加碼追入該盤，該行錄得一家族客，豪斥1.6億元買入揚海7戶，據了解該家族亦曾買入晉環。估計該盤投資者達五成。

香港 百老匯 投資

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