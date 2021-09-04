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目睹日軍在港屠殺 老兵翟寶田離世

香港新聞組／香港4日電
曾參與香港保衞戰的退伍老兵翟寶田醫生，上月22日在加拿大溫哥華逝世，享壽99歲。（取材自加拿大駐港領事館臉書）
曾參與香港保衞戰的退伍老兵翟寶田醫生，上月22日在加拿大溫哥華逝世，享壽99歲。（取材自加拿大駐港領事館臉書）

曾參與香港保衛戰的二戰退伍老兵翟寶田，日前在加拿大溫哥華離世，享壽99歲。

明報報導，加拿大駐港澳總領事館在其facebook專頁表示，對翟寶田離世深感遺憾，並提到翟在戰後成為醫師，1980年代移居溫哥華，一直參與當地的二戰紀念活動，去年他獲加拿大退伍軍人事務部頒發二戰致敬獎。

據報導，根據加拿大一個墳場及紀念公園的網頁顯示，翟寶田上月22日在溫哥華離世，當地時間周日（5日）瞻仰遺容，下周二（7日）舉行葬禮，遺體將安放BC省科士蘭墓園 （Forest Lawn Memorial Park）。在港出生及長大的翟寶田2016年曾接受明報加西網訪問，他憶述日軍入侵時自己只有16、17歲，因爸爸的關係而加入香港聖約翰救傷隊，他被分配入軍事支隊，派往柴灣山上的炮台駐守，當時日軍在柴灣登陸，翟寶田所屬部隊需翻越山嶺，徒步往石澳、大浪灣方向撤退。

撤退期間，翟寶田被委派駕駛貨車將傷兵送往赤柱救治，他不知道野戰醫院設在赤柱的聖士提反書院，錯往赤柱炮台。在香港守軍投降翌日，他接受最後一個任務，隨英籍長官到聖士提反書院巡視，發現校內有百多具死屍，軍人被刀刺，女醫護的衣服更被脫光。翟寶田在訪問中表示，若他不是去錯赤柱炮台，可能已被殺。

報導稱，停戰後，翟寶田與其他戰俘一同被日軍押往北角臨時戰俘營，三個月後轉往深水埗戰俘營，由於門窗的木框都被拆走當柴燒，他與另一名營友各自搶到一條毛氈，二人將一張毛氈用作床墊，另一張蓋在身上，背對背取暖。最終由於翟寶田不是戰鬥兵，被關一年後獲釋。翟寶田1945年到廣州讀醫，1980年代移居加拿大，在當地行醫。

加拿大 香港 退伍軍人事務部

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