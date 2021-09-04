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港已現3例Mu變種 衛署未主動公布

香港新聞組／香港4日電
香港特區政府外展隊2日在樂富廣場的臨時接種疫苗櫃位，為商場租戶和市民接種復必泰疫苗。（中通社）
香港特區政府外展隊2日在樂富廣場的臨時接種疫苗櫃位，為商場租戶和市民接種復必泰疫苗。（中通社）

世衛組織將新的「Mu」變種病毒列為「值得注意變種」，實際上香港自6月起已發現三宗Mu變種個案，其中一人已打兩針BioNTech（復必泰）。但香港衛生署此前並沒主動公布相關資料。

明報報導，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨天表示，暫時未能確定Delta和Mu兩種變種病毒，哪一種傳染力更強，而Mu變種病毒的S蛋白最少有9個位置有基因突變，包括N501Y、E484K、P681H等，參考其他變種病毒，這些位置的基因突變對病毒的傳染性、打疫苗後產生中和抗體等「肯定會有影響」。他建議衛生防護中心公布Mu變種病毒的資料，讓公眾更了解情况。

衛生署昨回覆查詢時表示，截至昨日共發現三宗個案屬Mu變種病毒，即「B.1.621」。翻查資料，三宗個案包括兩名6月從哥倫比亞抵港的男女，以及一名7月從美國抵港的26歲女子，其中26歲女子今年4月和5月已在港打兩針復必泰。衛生署此前未公布Mu變種病毒已流入香港。

香港01報導，有專家稱，Mu變種的傳播力及殺傷力未見加強，暫時不會取代Delta變種病毒的地位。

明報報導指出，香港昨增4宗輸入個案，全屬菲律賓外傭，包括一名45歲女子，她於5月和6月在菲律賓打兩針科興，9月1日抵港，帶有L452R變異病毒株。勞工處表示，供在當地打針外傭檢疫的荃灣絲麗酒店所提供的資料，至昨日有99名外傭入住。

另三名確診外傭中，一人早前在港打兩針科興，兩人在港打復必泰，其中打復必泰的兩人在8月31日已發病，仍於9月1日抵港，三人全部驗出L452R變異病毒株。

昨確診的四人全部乘9月1日由宿霧太平洋航空的5J272航班抵港。因應四人確診，且航班有一名乘客未符防疫規例，衛生署昨宣布，宿霧太平洋航空營運的客機會被禁飛14日，至本月16日。

變種病毒 香港 世衛

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