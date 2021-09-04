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分析：北京設證交所 暫不影響香港

香港新聞組／香港4日電
北京將設立證券交易所，專家分析，暫時看不到對港交所會帶來什麼影響。（中通社資料照片）
北京將設立證券交易所，專家分析，暫時看不到對港交所會帶來什麼影響。（中通社資料照片）

中國國家主席習近平2日宣布將設立北京證券交易所，消息傳來，有散戶投資人憂慮，這是否會搶走港交所的生意，削弱香港的金融地位。香港專家分析認為，北京方面大致只在現有「新三板」基礎上擴大發展，主要服務中小企業，目前暫時看不到對港交所會帶來什麼影響。

中央社報導，網上資料顯示，「新三板」即中國全國中小企業股份轉讓系統，於2012年9月註冊成立，是繼上海證券交易所、深圳證券交易所後，中國第三家全國性證券交易場所。但「新三板」與上海、深圳交易所不同，前者以機構投資者為主，並非一般散戶可以買賣。

香港有股票分析師指出，北京方面大致上只是在現有「新三板」基礎上擴大發展，以強化對中小企業的扶持。也因此，一些股票分析師認為，目前看不到習近平提及的北京證交所對港交所會帶來甚麼影響。

另據自由亞洲電台報導，前匯豐環球市場經濟師林浩波昨天表示，香港交易所的角色是幫內地一些機構，即是想走出去（外國）的機構，幫他們做企業融資。這個功能和上海及新的北京交易所，是沒有重疊，也不會有所取代。但因為中國現在每星期都有新的措施出台，這一刻不影響香港，不代表未來不影響。

對於外資有否興趣從新的北京證交所接觸中國這一板塊，經濟學家羅家聰分析，外資若有興趣也會先選擇香港。他說，內地上市那些要麼好大，要麼很雜、很小，大的那些甚至在美國已經上市。所以實際上他做這個（證交所），其實除了把所有東西放在他開的市場內方便全面監控、操控外，其實沒有其他作用。

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