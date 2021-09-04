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一場深刻的變革在香港…

香港特派員 李春
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

湖北那位懷才不遇的左翼寫手只風流了五天，因為他那篇轟動一時的雄文「每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行！」還沒能「摧枯拉朽」，就進入被冰封狀態。然而那篇雄文的標題，有些貼近香港，因為香港才是真的「一場深刻的變革正在進行」。

香港本身就是個百變的城市，不過最近這波「深刻的變革」來勢有點猛，因其與香港一波方興未止的移民潮相關。

9月香港開學，因在社會運動後又在疫情中，各方都很關心，但開學後傳來的消息，卻是「減班」，直白說就是因移民潮的主要因素，小學生大減令開班門檻要調整減少。

據最新一份「小學概覽」顯示，新學年全香港官立及津貼小學，較上個學年減少約60個小一班。資助小學校長會前主席賴子文表示，情況並不尋常，估計有部分跨境學童無法來港上學而退學，加上移民潮影響，導致今個學年削班的情況較嚴重。移民潮中有該入學的小學生走了，小一減班60個，只是講的這部分直觀數字，另有其他年級的學生移民走了，未見可以反映的統計數字。

港府教育局長楊潤雄承認，近期有較多人選擇離開香港，當局月中會統計學校的學生人數，如果學生人數減少是短期變動，當局可以透過調節開班門檻或保留超額教師一定年期的方法處理，如果人數長期下跌，就要考慮學校穩定性、教學效能、學生利益和資源運用，擬定應對方案。

但因何說這算是香港「深刻的變革」呢？舉例言，賴子文就說，不肯定新生人數減少是長遠抑或短期現象，建議政府不要「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，隨便提出殺校及辭退超額教師，否則會令學界感到不安及憂慮。

意思是說一旦學生走了，老師和學校的前景就未卜了，那肯定是一種變革了。

而變革同樣深刻的，反映在醫護界。因大量醫生移民走了或要走，香港政府被迫提出修改法例，引入海外醫生。

這兩天各界正圍繞這一修例大爭論，醫學會會長蔡堅就預料，最終大多數獲批來港執業的，都是來自澳洲、英國或美國的港人醫生，又認為南亞地區等醫生薪酬較低的地方，亦會有較多醫生希望來港工作。但中國大陸醫生未有專科評估機制，因此毋須擔心水平不達標的大陸醫生會循特別註冊途徑到香港執業。

不論這些海外醫生來自哪裡，成百上千的替換之下，香港的醫療文化，一定也會有「深刻的變革」。當然，目前教育和醫療兩大領域，變革可能最大，但一定還有更多領域變革會深刻起來。

香港 移民 教育局

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