浸大生必修國安法 及格才能畢業

香港浸會大學將港區國安法列入大學課程，學生須考試及格才能畢業。（取材自推特）

香港 浸會大學將港區國安法列入大學課程，學生須接受兩個小時的課程，同時考試及格才能畢業。

據官方香港電台報導，在新學年度，浸大將國安教育納入必修課程，新學年入學的大學部學生需修讀兩個小時的課程。課程將會介紹「一國兩制」、香港的憲制地位、國安法對香港的重要性等。

稍早前有報導表示，浸大的國安課程不計分，但學生必須修完課程才能畢業。

據報導，除了浸大，理工大學及嶺南大學也推出國安教育。

移民 潮重挫 小一削減62班

另據香港經濟日報報導，香港小一適齡人口下跌，加上受移民潮夾擊，令學校面對縮班殺校危機。根據教育局 最新公布的「小學概覽」，新學年全港官立及津貼小學班數比去年大減62班，以每班25人計算，保守估計涉1550名小一學生。當中，新界區是「重災區」減28班，其次，九龍區減22班，港島則減12班。

津貼小學議會主席胡艷芬形容，數據反映小學減班嚴重，移民潮下，官津生源流失，部分學生往外地升學，已獲官津取錄的學生，轉讀直資或私立小學。她預料待教育局9月到學校「點人頭」，確認實際開班數目後，縮班情況或更嚴重。

2021年小一適齡人口為5.9萬，之後連續六年下跌。根據教育局最新公布的「小學概覽」，2021/22學年，全港官津小學班數比去年大減62班，是近年削班最多紀錄。當中，新界區是「重災區」減28班；其次，九龍區減22班，港島則減12班。翻查資料，2020學年全港小學僅減3班。

比較18區情況，各區小學削減由1班至7班不等，當中以黃大仙區最嚴重，縮減7班；其次是元朗區，縮減6班。縮班的學校當中，有小學新學年更大跌兩班，例如葵青區東華三院高可寧紀念小學，上學年開辦3班小一，本學年則只開1班。屯門區台山商會學校，本學年減2兩班，開辦3班小一。