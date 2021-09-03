港消費券領不到 數百人逼爆旺角

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港府預計向18歲以上居民發放5000港元（約154美元）電子消費券，前天向81萬名發放首期2000港元消費券。有逾千經書面申請市民反映未能如期收款，旺角始創中心17樓秘書處昨連續第2日逼爆，昨晨一度有數百人排隊。

晴報報導，港府昨承認，約50萬份申請因資料有誤或重複登記等原因，未獲處理。多名市民反映經區議員或郵局交表後，之後「查無紀錄」，有婆婆因而自責失眠 。有議員建議港府應酌情處理，接納全部重新交表申請。

補交資料期雖獲延長至本月15日，惟港府承認登記期內接收的690萬份申請中，高達50萬份因提交資料有誤、不齊全或重複登記，而未獲進一步處理；另有9萬份已評定不符申領資格。至於前日獲發款項的81萬人中，有29萬人循書面途徑登記。

據報導，多名市民反映，早前經區議員或郵局提交申請後，未能收款，查問後當局竟指從未收到申請，等同喪失資格。對會否特別處理相關個案，當局重申，登記期內只接受電子登記或收集箱遞交文件，不接納郵寄，補交期不適用於從未交申請的巿民。

市民嚴先生表示，70多歲的父母7月初於大圍新翠郵局職員指示下，填妥書面表格，並連同身份證副本遞交申請，近日無法取款，一問之下當局竟指從未收到申請，更明言不會再處理，「老人家靠生果金過活，1萬元消費券等同2、3個月生活費。」他質疑有人遺失父母申請，反指老人家出錯。