「來港易」將恢復 林鄭月娥：先廣東再上海

香港將盡快推出非港人的「來港易」，計畫先從廣東開始，其後可延至上海。圖為深圳灣口岸資料圖片。（中通社資料照片）

香港 特首林鄭月娥 表示，港府會盡快推出非港人的「來港易」，先導計畫為廣東省，其後可延至上海。

林鄭月娥接受內地「解放日報」旗下「上觀新聞」訪問時表示，港府一直與內地及澳門政府聯繫，為了早日有序恢復正常通關，港府會繼續嚴密防控疫情 ，並加快市民接種疫苗，同時研究在三地疫情受控且不增加各自公共衛生風險的情況下，逐步有序恢復三地居民正常跨境往來。

香港01報導，香港在8月5日起暫停廣東省以外的「回港易」安排，當中包括上海，林鄭月娥說，政府會盡快推出非港人「回港易」安排，會在廣東省進行先導計畫，之後可拓展至上海。

林鄭表示，香港過去三個月基本沒有社區感染，社區基本「清零」，社交距離措施陸續放寬，「市民生活大致如常，經濟復甦勢頭良好」。然而全球各地繼續爆發疫情，港府按抵港人士來源地進行風險評估，做好登機、檢疫及檢測措施，防止個人輸入社區。

另外，新冠肺炎疫情下，運輸業受挫。天星小輪總經理何偉龍2日表示，雖然疫情緩和，但天星小輪今年上半年的整體載客量，仍較2019年同期下跌約57%。他續稱，過去兩年觀光旅客銳減，即使疫情受控，對能否重上疫情前的載客量，仍然不感到樂觀，亦相信不可能短時間內復原。

港府近年推廣綠色運輸，天星小輪表示，繼早前兩艘渡輪改裝為低排放環保渡輪後，「銀星」輪亦加入環保渡輪行列，並已投入服務，行走來往尖沙咀至中環，以及尖沙咀至灣仔的日常航線。

天星小輪指出，為讓大眾更了解天星環保渡輪，於暑假期間舉辦了三次維港遊活動，邀請「兒童癌病基金」的康復兒童，以及30多位來自深水埗區的兒童及家庭，乘坐天星環保渡輪遊維多利亞港，並介紹天星小輪歷史，及分享「曉星」及「銀星」輪化身環保渡輪的意義及特點。