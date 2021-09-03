死人賣樓？ 大律師團夥冒充業主詐6000萬

香港警方舉行記者會宣布拘捕12人涉嫌假扮空置樓業主賣樓詐騙。圖為商業罪案調查科警司李慕賢（中）、總督察陳日淮（左）及督察魏家傲（右）出席記者會。（中通社）

香港 破獲一個跨專業界別犯罪集團，拘捕12人，其中包括大律師和律師，他們涉嫌冒充舊樓單位業主售樓，以抵貸款 或直接把樓賣掉，初步涉款6000萬港元（約772萬美元）。

香港警方宣布拘捕12人，涉嫌冒充舊樓單位業主，串謀律師樓和財務公司，辦理遺失樓契聲明書，取得新樓契，抵押物業取得貸款，並出售物業圖利，涉款6270萬港元。香港警方還鎖定在逃人士身分，不排除更多人被捕。

涉案者為8男4女，年齡介乎30至64歲間，職業包括包括大律師、事務律師、法律行政文員、財務公司職員、地產代理等，其中一名被披露名字的是大律師蕭震然和曾經參選中西區區議會的律師衛珮璇。

這起案件由香港市建局揭發，市建局2018年在土瓜灣開展一個重建項目時，無法聯絡其中一個單位的業主，去年9月突然有人自稱受到新業主委託洽談收購，但市建局發現原業主早於1999年去世，認為物業在21年後才被出售有可疑，因此轉介警方調查。市建局表示，如果有人以不法手段圖取利益，會保留民事追究的權利。

警方商業罪案調查科警司李慕賢指說，去年底接獲市區重建局轉介，有騙徒假扮去世多年的業主占據物業並向當局出售物業牟利，商罪科至今發現八個物業，在去年5月至今年3月月期間被騙徒非法挪占。其中5個物業的業主，平均已去世逾10年以上，亦有業主已移居外地。

警方追查發現，有另外七個舊樓單位，未獲原業主授權下，被人用作抵押或轉售。犯罪集團針對樓齡偏高、長期無人打理的空置單位下手，串通律師樓和財務公司，取得貸款100至950萬港元不等，又嘗試透過自己的網路出售物業，並訛稱物業是「銀主盤」，不可做按揭，到買家支付款項後，律師樓會向財務公司還款，將餘款轉入犯罪集團成員戶口。

事件涉及大律師和律師，香港律師會會長陳澤銘回稱，不會評論案件，但律師如有任何專業失當情況，將按照律師會的既定程序進行調查及處理。

律師會又說會認真看待詐騙 事件，並提醒會員，尤其在處理客戶及第三方的資金時，必須遵守「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」下的責任。為打擊詐騙事件，律師會已向會員發出執業指引及通告，詳述識別客戶身分、查核和盡職調查，以及文件認證的正確程序。