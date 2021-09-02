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被盯上？港劇院拒租場地 何韻詩取消演唱會

香港新聞組／香港2日電
香港歌手何韻詩到場力挺。（本報資料照片）
香港歌手何韻詩到場力挺。（本報資料照片）

香港著名泛民主派支持者、歌手何韻詩曾在雨傘革命期間上街頭抗爭，數度為香港人發聲，上月港媒曾報導，何韻詩已被香港執法部門盯上，包括國安法生效後的相關行動都會被調查，不料昨天傳出她原定6日起舉辦的演唱會，無預警遭租用的劇院臨時取消租用協議；當局表示特首並未干預。

何韻詩早前租用了壽臣劇院作演唱會之用，日期是6日至12日，但由她創辦的音樂品牌Goomusic昨天公布，香港藝術中心依場地租借合約條款，臨時取消他們租用壽臣劇院。

Goomusic對此表示遺憾，並指藝術中心沒有提供任何證據及解釋，說明他們的表演在哪些方面不符合條款的規定，堅決反對及無法認同藝術中心的決定。

近幾年來，何韻詩積極參與政治活動，包括2019年的「反送中」運動，且是「612人道支援基金」的信託人之一。據報導，何韻詩受查的原因不單涉嫌違反國安法，也包括她2020年參加未經核准的「六四」燭光晚會，晚會由香港市民支援愛國民主運動聯合會舉辦。

此外，何韻詩曾於2019年7月出席日內瓦的聯合國人權理事會會議，會上她就「反送中」期間的香港人權狀況發言，要求聯合國將中國從人權理事會除名。

同年9月，何韻詩在台灣出席「929台港大遊行─撐港反極權」，公開聲援香港「反送中」抗爭者；同月，何韻詩與前香港眾志祕書長黃之鋒等人在美國國會作證，呼籲通過香港人權及民主法案。

不少網友湧入她的臉書關心。何韻詩在臉抒發文寫下心情，表示：「多謝大家， 我OK，撐得住。」批評香港現在竟「連一個演唱會也容不下」，但這未擊退她的決心，表示演唱會改成線上直播形式後，會在12日進行，有粉絲表示擔憂她的安危，她表示不用擔心太多。

粉絲們也紛紛留言幫何韻詩加油打氣「不用退票，永遠支持」、「轉做網上播！大家會繼續支持！香港人撐香港人！」。

明報報導，香港藝術中心是非政府組織，特首林鄭月娥擔任名譽贊助人，並由她委任香港藝術中心監督團的主席及部分成員。民政事務局，指特首及民政事務局均沒有參與、亦不會干預藝術中心的日常運作，包括場地租用事宜。

香港 反送中 聯合國

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