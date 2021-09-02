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香港泛民7人遭判刑 「光城者」再押1人

香港特派員李春／香港2日電
香港泛民團體民陣9日發起「反送中」遊行，大批市民參加，是2003年「七一」遊行後另一次龐大遊行。（中央社資料照片）
香港泛民團體民陣9日發起「反送中」遊行，大批市民參加，是2003年「七一」遊行後另一次龐大遊行。（中央社資料照片）

香港繼續加緊反送中運動相關案件的審判，長毛梁國雄等7名知名民主派人士，因九龍遊行案被判坐牢11至16個月；另有被指港獨組織的「光城者」案，1名17歲少女被控串謀恐怖活動罪，令案件被控者加至7人。

2019年10月20日，民間人權陣線發起九龍遊行，為警方反對，但當時有約35萬人參加，其後民陣召集人陳皓桓，民主派前立法會議員梁國雄、何秀蘭、何俊仁、楊森，以及黃浩銘和吳文遠等7人，被控煽惑或組織未經批准集結。昨天早上，7人在區域法院分別被判監11至16個月，除黃浩銘外，其他6人刑期與早前其他反修例案件刑期同期執行。

法官胡雅文稱，2019年6月起1段時間內，社會持續動盪，並發生大規模暴力事件，各被告明知而鼓勵公眾參與未經批准集結、堵路和造成社會混亂，法庭應判處適當刑罰。

另一受關注的是被指為港獨組織的「光城者」，7名被告涉串謀恐怖活動罪的案件。早前港警國安處拘捕多名「光城者」成員，繼有6名成員被控後，昨天再有1名17歲少女被控串謀恐怖活動罪。法庭將相關的案件合併處理，7名被告暫時毋須答辯，不准保釋要還押。

國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉應控方要求，將案件押後至12月17日再訊，以待港警進一步蒐證。

港警國安處今年7月初，在搜查尖沙咀一間賓館時，檢獲一批製造土製炸彈的材料，拘捕一批「光城者」的成員，至今共有14人被捕。

遊行 反送中 香港

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