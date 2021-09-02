香港首輪打針抽樓 250萬人參加 中獎機會0.00004%

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

為鼓勵市民接種疫苗 ，信和集團聯同華人置業送出觀塘凱匯一單位抽獎。信和昨公布，今天下午5時30分截止，共逾250萬人登記參加，換言之，每10個接種疫苗的人士，便有約6個參加該計畫。主辦單位將於2021年9月8日抽出及公布得獎者。另外，信和的第二輪抽獎活動將於明天起接受網上登記。

香港 01報導，信和集團表示，今天下午5時30分的截止時間，第一輪抽獎活動的登記人數共逾250萬，中獎機會為0.00004%。主辦單位將於2021年9月8日抽出及公布21名得獎者，分別為一位終極大獎凱匯單位得獎者，以及20位獲得每份價值10萬元（港幣，下同，約1.28萬美元）的預付卡簽帳額或信用卡 免找數簽帳額。

第一輪抽獎活動將下周三（9月8日），以公開及透明的形式舉行，得獎者將由外聘服務供應商安永諮詢服務有限公司，所設計的電腦系統，以隨機形式抽出，而兩家獨立會計師事務所，即羅兵咸永道會計師事務所及畢馬威會計師事務所，將繼續就整個抽獎活動的關鍵流程及系統管理進行程序審查。

抽獎過程將經兩位太平紳士范徐麗泰及譚耀宗，以及主辦單位的法律顧問胡關李羅律師行的代表見證。

第二輪抽獎活動，信和旗下黃廷方慈善基金將捐出20份獎學金，每份為價值20萬元的預付卡簽帳額或信用卡免找數簽帳額，透過抽獎活動送予12歲或以上及18歲以下已接種疫苗的香港居民。

若於2021年9月30日或之前全港有500萬或以上人口已接種至少一劑新冠疫苗，該基金與華人置業集團將送出另一個價值約1200萬元的凱匯一房住宅單位作終極大獎。根據政府公布的新冠疫苗接種資料顯示，現時已接種第一劑的人數為414萬人。

此外，國泰航空早前發出內部通告，從10月1日起，所有進入香港國際機場禁區範圍工作的國泰駐港員工及外判服務供應商，均必須已接種疫苗。網傳有國泰機組成員收到公司信，稱在8月31日仍未有告知公司完成兩針疫苗接種，且無醫生證明不適宜打針證明，公司啟動解僱程序。