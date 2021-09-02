引非港人醫生 香港骨科醫學院：非常反感

香港示意圖。圖／shutterstock

港府擬修例引入非本地培訓醫生放寬至非港人專科醫生，骨科醫學院理事會表明對港府的新修訂「非常反感」，批港府突然擴至非永久居民是違反原先承諾，並關注醫專在新制下是否有完全把關權。

明報報導，負責監察及評核專科醫生水平的醫專，前日指需時了解港府最新倡議及進一步討論，昨截稿前未有回應，據知醫專15個專科學院將在3日開會。

據報導，香港 骨科醫學院院長李威儀昨指，原則上反對港府原來方案，因增加特別註冊是繞過行之有效的制度，但港府當初推修例時強調為吸納香港子弟而「無奈地勉強接受」，「突然臨門一腳話行政會議通過擴至非永久居民，係好大一步」，批評港府提新修訂違反其原先承諾，骨科醫學院理事會對新修訂「非常反感」。

報導稱，但據他所知，食衛局公布前有知會醫管局各專科協調委員會的主席，他們已反映擔心修訂下，年輕醫生因預見很多海外醫生來勢洶洶的競爭，或加速離開公營甚至考慮去其他地區工作 ，但不見食衛局在提出修訂時回應這些關注。

報導說，李威儀說關注未來於實際操作上，醫專是否能獨立把關，即對不合資格的申請人有完全否決權，港府未就此作清晰表述。就日後會否在承認或不承認內地培訓醫生資歷面對政治壓力，李威儀說會有擔心，最重要讓醫專自主審視申請人是否符要求。

報導指出，食衛局長陳肇始昨在電台回應，世界各地包括內地都有其專科培訓制，醫專有既定機制看是否合要求。就新修訂有否獲醫學界同意，陳肇始稱修訂獲行會通過後和在記者會後，有向不同醫生解釋政策。

據報導，代表公營和私營醫生的兩大醫生組織、公共醫療醫生協會及醫學會昨日發表聯合聲明，對港府提出引入非港人專科醫生等三大修訂前，會方未獲諮詢表示相當失望，並提出五大關注，包括特別註冊委員會須加入前線醫生、引入醫生應設熔斷機制等，兩組識指是次修訂涉及香港醫療水平及市民福祉，不應草率推行，促港府必須回應問題，釋除公眾疑慮。