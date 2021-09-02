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THE排名 港首次4大學躋身全球百大 港大升至30新高

香港新聞組／香港2日電
香港大學排名30。(取材自海外網)
香港大學排名30。(取材自海外網)

英國泰晤士高等教育（THE）今公布2022年世界大學排名，英國牛津大學連續6年蟬聯榜首。香港共6所大學打入全球500強，當中香港大學、中文大學、科技大學及理工大學，更躋身全球百大，數目是有紀錄以來最多。香港大學排名再創新高，位列全球30位，按年升9位，亞洲排名第4。未見新冠疫情、香港國安法等因素，對香港大學的排名構成負面影響。

香港經濟日報報導，最新世界大學排名涉及99個國家及地區、共1662間大學，按年增136間，從教學、研究、論文引用、知識轉移及國際視野共5大範疇評估大學表現。

英國牛津大學列榜首；美國哈佛大學及加州理工學院分別升1及2位，同樣列第2名；美國史丹福大學則跌2位至第4名；英國劍橋大學及美國麻省理工學院同樣排第5位。

香港今年繼續有5間大學排名全球200名內，其中3間排名上升、2間下跌。去年並列全球第56位的中大及科大，分別上升7名及10名，位列第49及66位。理大首次躋身100強，躍升38至第91位，令香港打入全球100大的大學數目達4間，創歷來最多。

港大指，將繼續追求教學及研究卓越，提供優質教育；科大則指向來視排名為參考，用作了解學校表現，將繼續以提供優質教育及創新科研為己任。

香港理工大學升38名，排名第91。(取材自百度)
香港理工大學升38名，排名第91。(取材自百度)

城大則跌25位至第126位。城大稱，大學在過去兩年在全球招聘逾百名教授，包括不少具潛力的年輕教授，相信他們在未來兩、3年有突出的科研成果，為未來發展作出重要貢獻。

浸會大學跌至全球401至500名。浸大則指，一向留意大學排名結果，作為持續提升教研水平方面的參考之一。

其他亞洲大學方面，北京大學及清華大學分別上升7名及4名，並列16位，成為「亞洲第一」，亦是有記錄以來，中國內地首次有兩所大學打入全球20強。新加坡國立大學則以第21位，名列亞洲第3學府。

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