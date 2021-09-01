林鄭月娥：香港將盡快爭取加入RCEP 中國表態支持

香港特區行政長官林鄭月娥。新華社

據香港 文匯網報導，香港特區行政長官林鄭月娥1日表示，當「區域全面經濟夥伴關係協定 」（RCEP ）準備好加入新夥伴，特區政府渴望盡快展開正式的商討。中國 商務部部長王文濤也表態稱，支持香港作為單獨關稅區盡快加入RCEP，以進一步提升香港的國際金融、貿易和航運中心地位。

林鄭月娥1日在港府及香港貿發局合辦的「一帶一路高峰論壇」上，以視訊發表致辭時，形容將於明年全面實施的RCEP是「冒起的新星」。

她表示，作為佔全球人口三成、全球經濟增長三分一的世界最大貿易協定，RCEP將協助推動全球經濟復甦，香港會爭取加入協定，希望以此促進香港經濟復甦及貿易。

林鄭月娥說，香港與RCEP的經濟體有密切經貿關係。RCEP的15個創建國家，香港與當中13個國家簽定自由貿易協議，除了商業合作，也涉及藝術、文化和教育，關係多元與互惠。

她並指出，很多香港居民的親友亦住在參與協定的地區，香港加入RECP是自然的下一步。

中國商務部部長王文濤透過視訊出席同場論壇時則公開表態稱，支持香港參與「一帶一路」建設，以及香港作為單獨關稅區盡快加入RCEP。

王文濤表示，香港是「一帶一路」建設的重要節點，是中國國內大循環的參與者和國內國際雙循環的重要通道。支持香港參與「一帶一路」建設，是中國實行高水平對外開放的重要舉措，也是促進中國和香港優勢互補、共同發展的重要途徑。

王文濤說，商務部將積極推動陸港兩地經貿合作，並支持香港更廣泛參與區域經濟合作，支持香港作為單獨關稅區盡快加入RCEP，以進一步提升香港的國際金融、貿易和航運中心地位。

香港文匯網稱，在論壇期間，中國商務部還將與港府共同簽署「關於推進境外經貿合作區高質量發展合作備忘錄」。