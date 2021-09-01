專家：變種病毒肆虐 港疫苗護照夢碎

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

全球疫情 反覆，香港 呼吸系統科專科醫生梁子超表示，以色列、英國、美國等地已經證明，新冠病毒疫苗 已不再是有效防止傳播病毒爆發的工具。

信報財經報導，梁子超形容，「疫苗護照的夢」已被徹底打破，在Delta新冠變種病毒肆虐下，疫苗雖仍有一定保護力，但不能靠「疫苗護照」減少高危場所的傳播。

他指出，很多國家及地區都鼓勵民眾即使完成接種疫苗，仍需要小心防疫，室內場所一定要戴口罩，重申不能盲目相信疫苗可阻截病毒在社區傳播。

至於是否放寬社交距離措施，梁子超表示，如果「外防輸入」做得好，可以放寬社交距離措施，但不斷有輸入個案，他對放寬防疫措施仍有疑慮。

香港目前已有六成民眾接種首劑新冠疫苗，香港公務員事務局局長聶德重申要提高接種率，以「全民接種」為目標，並且不排除未來部分場所將規定已接種疫苗者才能進入。

明報報導，本地疫情緩和，但隨著數千外傭本周起從菲律賓和印尼回港，港府專家顧問許樹昌稱，一旦引起社區傳播，有出現第五波的風險。港府已就第五波疫情做準備，特首林鄭月娥昨日稱，現時雖然沒考慮禁止部分人進入處所，但如有另一波疫情則要作此考慮。

據報導，她以學校為例，按有否接種疫苗來區分可否參與面授課堂。另外，繼勞福局長羅致光預告第五波爆發時院舍已打針員工都要定期檢測，有政府消息透露，到時食肆等處所的員工就算已打針，亦要定期檢測。

報導稱，香港昨增兩宗輸入個案，涉及土耳其及希臘抵港者，一人驗出L452R變異病毒株，並曾接種疫苗。初步確診少於5宗。