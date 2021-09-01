香港私樓交易連續兩季創高 新盤搶手

香港連續兩季打破1996年有紀錄以來的歷史新高。（中通社）

香港 樓市持續升溫，一手私人住宅註冊金額更創歷史新高。最近公布的官方樓市指數 顯示，香港樓價已逼近歷史高位，不少分析都認為樓價很快創歷史新高。三大矚目新盤合共600伙，本周六同日上演大混戰，為9月一手市場敲響鑼鼓。

中通社報導，香港地產代理公司董事兼總經理廖偉強認為，在沒有內地客的購買力下，香港新盤市場依然火熱，樓價仍然向上，這反映樓宇供應不足，剛性需求較大。

據香港土地註冊處及利嘉閣地產研究部資料，今年第二季逾千萬港元（約逾128.5萬美元）整體私宅成交比達27.2%，數字在當時已經創下歷史新高。廖偉強表示，第三季至今尚未完結，逾千萬港元整體私宅成交占比已攀升至29.4%，連續兩季打破1996年有紀錄以來的歷史新高，可見市場對此類單位需求若渴。

另據大公報報導，全城焦點之一的嘉里建設旗下黃竹坑站上蓋揚海，鎖定本周末首輪推售200伙；另外，新地天水圍Wetland Seasons Bay第1期同日第三輪推300伙，部分單位加價最高9%；以及已推出126伙的恒地旗下啟德THE HENLEY Ⅲ，同日首輪推售100伙。

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，揚海昨日上載銷售安排，鎖定周六首輪推售200伙，包括首兩張價單的188伙，以及12伙4房戶招標。截至昨午12時收逾2600票，相對價單發售的188伙超額近13倍，A組大手客佔3成，周四截票，翌日抽籤。上述188伙折實市值38.28億元，折實平均呎價3萬2069元。

據中原住宅部統計，大手時段A組將拆A1及A2兩組揀樓，A1組有140伙可供選購，可購最多3至4伙，不設任何限制，可自選單位組合，假設選購價單中最平的3伙一房戶，折實價約1079萬至1086萬元，3伙折實約3250萬元，為該組最低的入場門檻。