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香港馬會年度投注額359億美元 戰勝疫情創新高

香港新聞組／香港1日電
香港賽馬會過去一年總投注額2797億元，按年升27.9%。（中新社資料照片）
香港賽馬會過去一年總投注額2797億元，按年升27.9%。（中新社資料照片）

香港賽馬會昨日舉行周年大會並公布2020/21財政年度業績（馬會財政年度以6月30日止）。即使過去一年疫情肆虐，但總投注額卻按年升27.9%至2797億元（港幣，下同，約359.6億美元）的歷史性新高，其中足球博彩投注額急升51.4%至1402億元，首次於年內超越賽馬投注額；後者亦按年升12.5%至1361億元；六合彩攪珠則因疫情一度停辦，令年內投注額跌34.3%至34億元。

文匯報報導，馬會解釋，足智彩投注額急升與歐洲國家盃及美洲國家盃等不少大型賽事復辦，令年度內進行的足球比賽數目遠多於以往有關。該年度博彩稅、利得稅及獎券基金撥款，也錄得249億元，另有45億元馬會慈善信託基金已審批慈善捐款。

馬會表示，縱使疫情帶來挑戰，但會繼續投放資源發展業務，當中包括正在進行的馬場發展計畫，以及兩間以全新面貌投入服務的場外投注站。另外，馬會慈善信託基金繼續不遺餘力，以助社會應對疫情帶來的影響，目前重點為支援受疫情持續影響的市民，並協助社會各界適應新常態。

內地方面，馬會的策略重點涵蓋在大灣區發展賽馬產業，制定「賽馬發展願景2030」及規畫未來發展，把握沙田、跑馬地及從化三個馬場的協作機遇，進一步推展及鞏固馬會的世界級賽馬品牌，從而達到大灣區賽馬產業全面發展的目標。

年內，馬會與廣州市政府簽署框架合作協議，從化馬場將由2025年開始上演香港的世界級賽馬，馬會並將研究在廣州設立純種馬交易中心。

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