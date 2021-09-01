社會、政治氣氛不同 香港醫界抗爭難再起

香港示意圖。圖／shutterstock

港府此次提議准許引入海外醫生，讓非港人專科醫生透過「特別註冊」赴港執業，有指政界評估如今社會及政治氣氛已不同，預計醫學界不會罷工 或劍拔弩張，修例有望在建制派支持下獲通過。

明報報導，港府每次修訂《醫生註冊條例》都舉步維艱，2016年為增加醫委會業外委員的修例引起很大反響，醫學界在立法會裏應外合，多個醫生組織發動靜坐，聲援在立法會拉布的時任醫學界議員梁家騮，結果修例胎死腹中。

據報導，港府今次提出引入非港人專科醫生，爭議更甚當年，但在國安法下，前線醫生聯盟、杏林覺醒已先後解散。其餘業界有無跟進行動？醫學界議員陳沛然稱暫無相關計畫，反問「可以有什麼行動？」香港 公共醫療醫生協會會長凌霄志稱，除了出稿回應，未有計畫行動，但如果港府願與業界溝通，協會樂意商討，但港府已計畫好通過的時間表，相信港府認為已「傾完」。

報導稱，有接近港府消息人士稱，港府考慮過新修訂的影響，過去幾個月未見醫界激烈反對。他說，港府亦不能不理會議員意見和市民希望有更多醫生的訴求，反問如門檻太高，令來港醫生少，是否也是港府未盡責？巷

報導說，引入非本地醫生修例有望通過，食衛局下一個燙手山芋是禁止新興菸草產品。被問會否採納自由黨邵家輝建議「規管」加熱菸而非全禁，食衛局長陳肇始昨稱，立法全面禁加熱菸和電子菸的立場沒變，年輕人的健康非常重要，不希望會產生出另一代菸民。