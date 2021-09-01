醫護移民潮 港擬引入海外醫 官員：不算「中門大開」

香港醫生愈來愈少，港府擬修例放寬引入海外醫生的條件，圖為香港廣華醫院。（中通社資料照片）

移民 潮下香港 醫生短缺，港府擬修例放寬引入海外醫生的條件，特別是海外培訓專科醫生放寬至非香港永久居民。但港府官員堅稱，這不算是「中門大開」。

香港醫院管理局行政總裁高拔陞5月31日撰文表示，香港醫生人手短缺是不爭的事實，港府估計到2030年，香港會欠缺約1600名醫生，到2040年更會增加至超過1900名。

香港醫院管理局主席范鴻齡8月中接受訪問時稱，由去年7月1日至今年6月底，全職醫生及全職護士流失率分別為4.6%及6.5%，推斷近月流失率上升與移民有關，情況令人憂慮。

他說，從離職員工申請詳盡服務紀錄、提早報稅 等行動推斷，流失率上升部分因移民所致。另一方面，私家醫院亦有醫生移民致人手不足問題，故在公立醫院挖角，令情況雪上加霜。

香港政府提出建議，放寬「醫生註冊條例草案」中合資格非本地培訓醫生的條件，涵蓋持有認可醫學資格以及專科資格的非香港永久性居民醫生，亦會讓持有認可醫學資格但未在香港以外實習的香港永久居民，在香港參加執業資格試。

港府食物及衛生局長陳肇始稱，條例草案的初心是引入合資格非本地培訓醫生，解決香港醫生人手嚴重短缺的問題，而新修訂就是為網羅更多合資格非本地培訓醫生、特別是專科醫生，以特別註冊途徑到香港服務，行政會議已通過有關建議。

但陳肇始否認放寬條件是「中門大開」，強調當局很重視醫生的質素，申請人的資歷必須符合醫專的要求，在語言及其他條件上亦須符合公營機構雇主的要求。但又說難以評估放寬條件後，能夠吸引多少海外醫生來港，但相信一定比原先法例框架更吸引。

香港衛生署說，不會因醫生人手短缺降低招聘要求，署方對兒科、家庭醫學、皮膚科及病理科等不同專科醫生都有需求，遴選時會檢視投考人的表現及往績，不會因為人手短缺而降低要求。

香港醫護人員短缺是老問題又是新麻煩，在醫護人員本已短缺下，近期香港移民大增，不僅教師人數告急，醫護人員也已開始告急。

陳肇始說，無統計因移民而流失的醫生數量，指離開公營醫療機構流失的醫生，部分可能轉到私營市場，部分可能移民，重申修訂「醫生註冊條例」，就是要解短醫生人手短缺的問題。