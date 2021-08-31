未接種禁回校 理大生：被逼打針

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 理工大學昨天開學，校方5月時向全校師生發電郵，呼籲所有師生員工盡快接種疫苗 ，倘新學年開始時仍未完成疫苗接種，則須每周提交檢測 報告方可回校。如因健康理由未能接種，可透過大學保健處安排，每周進行免費檢測。有學生稱好像被逼打針。

香港01報導，大部分受訪學生表示已接種疫苗，有學生指雖然擔心副作用，但因想上面授課程而依循校方規定打針。另有學生表示，在內地時接種好疫苗，認為校方安排正常，又指幾乎所有學生都已打針。

據報導，土地測量系新生王小姐表示，在開學前已在7月及8月打齊兩針疫苗，但認為學校安排有點「強人所難」，又指「無打針就無得上實體課」，因此本來因擔憂副作用而不想接種疫苗，但仍因想回校上面授課程而接種疫苗。

同系另一新生馮小姐表示，因學校安排而打了第一支疫苗，但開學前未趕及打第二針，因此要提交檢測報告。她形容學校安排「好似逼你打針」，又指身邊大部分同學都因學校的要求而接種疫苗。

就讀設計的王同學則表示，在內地時已接種好疫苗，認為校方的安排正常，又指幾乎「所有學生都打了針」，並形容學校安排「好自然」。

理大早前指，希望在新學年恢復正常實體面授課堂，故鼓勵全體教職員及學生打針，同學在開學前需向校方上載疫苗接種狀態報告，證明是否已接種疫苗，如未有接種疫苗，每周需提交檢測報告。