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疫情副產物 港童近視發病率暴增2.5倍

香港新聞組／香港31日電
中大醫學院的研究發現，疫情期間，香港學童近視發病率出現「爆發式增長」，為疫情前的2.5倍。（取材自中大醫學院）
中大醫學院的研究發現，疫情期間，香港學童近視發病率出現「爆發式增長」，為疫情前的2.5倍。（取材自中大醫學院）

疫情下，戶外活動減少、網課及電子熒幕使用機會增加，導致香港學童近視情況「爆發式」增長2.5倍。

香港文匯報報導，中文大學醫學院研究發現，疫下學童近視發病率由疫情前的12%急升至30%，更有一名8歲女童在疫情期間近視加深125度。專家提醒近視導致的眼球增長及併發症不可逆轉，家長和老師應幫助孩子養成良好的養眼習慣，例如看熒幕時每隔20分鐘至30分鐘休息一會。

據報導，8歲的梁庭嘉（Nicole）即將升上小三，去年1月疫情爆發前已有400度近視，後來學校停課，改為網上學習，近視迅速加深至去年8月的525度。梁父昨日表示，疫情期間戶外活動減少，女兒每天都用超過4小時以電腦上網課、做功課，經常出現眼乾、流眼水的情況。

中大研究團隊去年1月招募709名6歲至8歲的兒童，追蹤調查他們的視力8個月。結果發現，近視發病率由疫情前的12%急升至30%，近視度數也由疫前每年增加41度，升至疫後每年增加80度，受訪兒童的眼軸增長也由0.28毫米加長至0.45毫米。電子產品的使用時間從疫情前每日2.5小時急增至7小時，但戶外活動時間卻從每日75分鐘縮減至24分鐘。

報導稱，中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇建議，學童每天花兩小時或每周14小時參與戶外活動，適量接觸陽光可以增加多巴胺分泌，有助預防及減慢近視加深。同時，老師和家長應幫助孩子養成健康使用電子產品的習慣，不要長時間、近距離對著電子熒幕。例如看書時眼睛與書本距離應至少30厘米；適時讓眼睛得到充分休息，看電子熒幕時每隔20分鐘至30分鐘，就應該休息20秒至30秒；另外每年應該檢查眼睛一次，並建議學校應增加戶外學習時間。

即將升讀小三的Nicole於疫情短短8個月，近視度數竟急增125度。（取材自中大...
即將升讀小三的Nicole於疫情短短8個月，近視度數竟急增125度。（取材自中大醫學院）

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