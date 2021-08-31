我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美無人機空襲 炸死阿富汗7童 家屬：這些孩子是IS嗎？

加州卡爾多山火燒進盆地 南太浩湖全面撤離

香港選委候選人 部分只填名字沒政見

香港新聞組／香港31日電
部分選舉委員會候選人在簡介中只填上姓名，相片也沒有，包括鄉議局各選委、渣打銀行亞洲區行政總裁洪丕正（上圖）等人。地產及建造界選委候選人、新鴻基地產執董郭基煇（下圖）是少數在政綱寫上具體政策建議的人。（截圖自選委會選舉網頁）
部分選舉委員會候選人在簡介中只填上姓名，相片也沒有，包括鄉議局各選委、渣打銀行亞洲區行政總裁洪丕正（上圖）等人。地產及建造界選委候選人、新鴻基地產執董郭基煇（下圖）是少數在政綱寫上具體政策建議的人。（截圖自選委會選舉網頁）

負責選舉香港行政長官候任人的選舉委員會選舉下月19日舉行，選舉事務處昨日上載千多名以選舉產生席位的候選人的簡介，當中至少40多人只填上姓名，年齡、職業、選舉信息（即政綱）都沒填，部分則只填寫基本資料而沒寫政綱，當中不乏自動當選的選委，包括商界（第一）的渣打銀行亞洲區行政總裁洪丕正，體演文出界選委的黃百鳴、貝鈞奇、李靜及爾冬陞等。

明報報導，以商界為主的第一界別有18個界別，屬商界（第一）的洪丕正、港鐵行政總裁金澤培等未在簡介填寫政綱，而同一界別中年紀最輕、38歲的霍英東集團副總裁霍啟山，則手寫政綱「凝聚商界力量、協同發展共贏、助力青年上流」。

查看各候選人的政綱，不少人以「愛國」、「為業界」、「創未來」等作政綱一部分，較少候選人提及具體政策倡議，而地產及建造界選委、新鴻基地產執行董事郭基煇則在政綱提出5項建議，包括多管齊下增房屋供應等。

個別候選人在簡介中詳細介紹自己及其政綱，亦有候選人的政綱十分簡單，如合和實業主席胡應湘的政綱為「擁護基本法」；工業界（第二）的選委、廠商會永遠名譽會長陳永棋和吳宏斌、廠商會會長史立德則同樣填寫「愛國愛港，繁榮穩定」。

其他界別如教育界、會計界、工程界、旅遊界等都有候選人以團隊形式參選，各團隊候選人政綱大致一樣，如工程界自動當選選委的15人政綱同為「工程動力、共建未來」；旅遊界17名自動當選選委的政綱全為「齊心協力，共創未來」。

鄉議局27席亦自動當選，所有候選人的簡介只有姓名，其他資料及政綱一概留白。至於「港九分區會、滅罪和防火會」及「新界分區會、滅罪和防火會」兩個界別，屬有競爭組別，候選人全部有政綱，但多人政綱相似，如民建聯及工聯會候選人，政綱都提到「全面準確貫徹落實一國兩制方針」，也有多名候選人提出要「改革」、「優化」地區行政架構，加強界別所涉的「三會」角色。

教育 香港

上一則

疫情副產物 港童近視發病率暴增2.5倍

下一則

查接種紀錄惹議 長沙地鐵上路1天撤回

延伸閱讀

港府擬推「健康通行證」 醫師：可能有反效果

港府擬推「健康通行證」 醫師：可能有反效果
港粵通關或延至明年3月北京冬奧後 香港商界憂打擊經濟

港粵通關或延至明年3月北京冬奧後 香港商界憂打擊經濟
香港未接種疫苗者 或限制進入部分場所

香港未接種疫苗者 或限制進入部分場所
港財爺：打造人民幣離岸生態體系 對接「十四五」規畫

港財爺：打造人民幣離岸生態體系 對接「十四五」規畫

熱門新聞

周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
直播主美美自己開著車在西藏遊覽壯闊風景，卻發生意外身亡。（取材自抖音／＠河南美美徒步西藏）

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

2021-08-25 23:53
趙薇（中）與馬雲（左）關係密切，更成為投資夥伴。圖／取自鳳凰網

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

2021-08-29 15:53
46歲的「姑媽」許某（右）已經被拘留，左為許某虛構的侄女。 （視頻截圖）

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

2021-08-29 11:00
中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」，建築物上掛著「中國城」和「一帶一路」的標語。（余明輝提供）

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

2021-08-25 08:41

超人氣

更多 >
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光
趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」

趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」