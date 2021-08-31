香港選委候選人 部分只填名字沒政見

部分選舉委員會候選人在簡介中只填上姓名，相片也沒有，包括鄉議局各選委、渣打銀行亞洲區行政總裁洪丕正（上圖）等人。地產及建造界選委候選人、新鴻基地產執董郭基煇（下圖）是少數在政綱寫上具體政策建議的人。（截圖自選委會選舉網頁）

負責選舉香港 行政長官候任人的選舉委員會選舉下月19日舉行，選舉事務處昨日上載千多名以選舉產生席位的候選人的簡介，當中至少40多人只填上姓名，年齡、職業、選舉信息（即政綱）都沒填，部分則只填寫基本資料而沒寫政綱，當中不乏自動當選的選委，包括商界（第一）的渣打銀行亞洲區行政總裁洪丕正，體演文出界選委的黃百鳴、貝鈞奇、李靜及爾冬陞等。

明報報導，以商界為主的第一界別有18個界別，屬商界（第一）的洪丕正、港鐵行政總裁金澤培等未在簡介填寫政綱，而同一界別中年紀最輕、38歲的霍英東集團副總裁霍啟山，則手寫政綱「凝聚商界力量、協同發展共贏、助力青年上流」。

查看各候選人的政綱，不少人以「愛國」、「為業界」、「創未來」等作政綱一部分，較少候選人提及具體政策倡議，而地產及建造界選委、新鴻基地產執行董事郭基煇則在政綱提出5項建議，包括多管齊下增房屋供應等。

個別候選人在簡介中詳細介紹自己及其政綱，亦有候選人的政綱十分簡單，如合和實業主席胡應湘的政綱為「擁護基本法」；工業界（第二）的選委、廠商會永遠名譽會長陳永棋和吳宏斌、廠商會會長史立德則同樣填寫「愛國愛港，繁榮穩定」。

其他界別如教育 界、會計界、工程界、旅遊界等都有候選人以團隊形式參選，各團隊候選人政綱大致一樣，如工程界自動當選選委的15人政綱同為「工程動力、共建未來」；旅遊界17名自動當選選委的政綱全為「齊心協力，共創未來」。

鄉議局27席亦自動當選，所有候選人的簡介只有姓名，其他資料及政綱一概留白。至於「港九分區會、滅罪和防火會」及「新界分區會、滅罪和防火會」兩個界別，屬有競爭組別，候選人全部有政綱，但多人政綱相似，如民建聯及工聯會候選人，政綱都提到「全面準確貫徹落實一國兩制方針」，也有多名候選人提出要「改革」、「優化」地區行政架構，加強界別所涉的「三會」角色。