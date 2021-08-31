香港理大「營救行動」事件 攜登山杖學生認暴動罪

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 警方前年11月圍堵理工大學，大批民眾在油尖旺區參與「營救行動」，其中一名案發時17歲的應屆中學文憑試考生當場被捕，被搜出背囊內有40厘米長的電筒棍、斷掉的行山杖等物品，他30日承認一項暴動罪，9月2日判刑。

綜合香港01、明報報導，現年18歲的被告賈鈞善，被控於去年11月19日在旺角彌敦道近咸美頓街公眾地方，攜一支電筒棍和一支斷掉的行山杖「有攻擊性」武器，參與暴動，及管有一罐白電油，意圖損壞財產。他另被控在公眾地方管有攻擊性武器、管有適合作非法用途的工具及管有物品意圖損壞財共3罪則存檔法庭，不予起訴。

據報導，辯方求情稱，被告原獲兩所大專院校的文憑課程取錄，因本案或未能如願，已是很大遺憾。辯方稱本案的暴動僅長約30分鐘，雖涉及不少汽油彈，惟無證據指控被告參與其中，或領導及煽動他人犯案，案中亦無人受傷，望法庭接納被告只是一念之差犯錯，予以輕判。

案情指，約100名示威者於當日凌晨零時，在旺角彌敦道近咸美頓街架設路障，更有示威者投擲汽油彈。警員奉命到場設置防線，示威者在距離40米外聚集，用雨傘及木板等設置障礙物，並向警方防線照射雷筆、擲磚頭及汽油彈，導致附近一個招牌著火。警方其後施放催淚彈及橡膠彈驅散，大部分示威者開始逃跑，但仍有3人不離開。警員遂從後追截他們，最終只拘捕賈鈞善，並從他身上搜出白電油、電筒棍、斷掉的行山杖等物。