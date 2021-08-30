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刺警案風波後 香港維他奶要求員工簽署個人資料同意書

記者林汪靜／香港30日電
維他奶近日要求員工簽署「個人資料處理同意書」，向員工蒐集包括個人資歷、專業協會會員資格，以及家庭成員等資料。（中央社）
維他奶近日要求員工簽署「個人資料處理同意書」，向員工蒐集包括個人資歷、專業協會會員資格，以及家庭成員等資料。（中央社）

繼刺警案風波後，香港飲料品牌維他奶近日要求員工簽署「個人資料處理同意書」，向員工收集包括個人資歷、專業協會會員資格，以及家庭成員等資料。香港職工會聯盟認為，維他奶的做法罕見，讓人不禁懷疑與刺警案有關。

港媒報導，維他奶要求員工簽署「個人資料處理同意書」，若有執法部門要求，會如實披露，若員工不提供資料，公司可能無法支付薪酬。該公司強調，做法符合法規。

維他奶回應，公司人力資源系統近日進行電子化更新，因此需向員工確認將其個人資料轉移至新系統。該公司強調，一直謹慎處理員工的個人資料，而所有文件經過外部律師事務所審閱和修改，符合法規。

而香港個人資料私隱專員公署不評論個別個案，但一般來說，根據香港「個人資料（私隱）條例」的原則，僱主作為資料使用者須以合法和公平的方式收集員工的個人資料，而收集的資料是「有實際需要但不超乎適度」。同時，僱主須以切實可行的方法，在收集個人資料時或之前告知員工收集及使用其個人資料的目的，以及資料可能會轉移給哪類人士等。

一名男子7月1日在香港銅鑼灣街上持刀刺傷一名警員後自殺身亡，經過調查，這名男子是維他奶集團採購主任梁健輝。維他奶事後公布一份內部備忘錄，對梁健輝的「不幸逝世」表達哀悼，並向他的家人表示慰問，引發內地社會憤怒，內地民眾呼籲抵制該公司。

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