港警或全面清查支聯會財務 如有違法將凍結

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 警方國安處上周去信支聯會董事及幹事，表示有合理理由相信「支聯會」屬「外國代理人」，要求他們於9月7日或之前向警方提交所需資料。警方或會對「支聯會」開展全面的財務調查，包括調查協助其核數的會計公司有否協助處理涉及「勾結外國勢力」的可疑資金、逃稅或者其他犯罪得益。

文匯報報導，「支聯會」去年發起眾籌，夥同海外反華分子組建所謂「人權博物館 」，警方的調查方向或包括協助舉辦有關眾籌的籌畫者、籌備或上載涉及違法內容者及網站營運者。

報導引述消息指稱，「支聯會」的財務報表由一間會計師行負責核數。有法律界人士指出，若有關的會計師在負責為「支聯會」核數時有疑問，有責任提出及要求「支聯會」提供解釋，否則該會計師須寫信給「支聯會」聲明及退出會計審議組。

若警方調查後發現「支聯會」的財產有可能干犯危害國家安全罪行，可根據國安法第43條實施細則規定的，律政司司長、保安局局長或警務人員，可按照附表3所訂行使以下方面的權力，包括凍結、限制、沒收及充公與干犯危害國家安全罪行有關的財產，對「支聯會」的銀行帳戶進行凍結。

另據明報報導，有支聯會團體會員投訴，稱傳媒已報導支聯會常委通過了解散的決定，但該會領導層一直未有公開表態、未有否認傳媒報導，亦一直未通知會員何時召開會員大會。該會員表示，知悉現時支聯會常委不多，而主席李卓人、副主席何俊仁身在獄中，憂慮現時領導層是否能妥善處理，亦質疑領導層「是否想阻撓常委會的決定？」 他又表示，知悉近日有多個會員團體相繼退出，而仍未退會的團體均希望盡快就支聯會未來作決定，批評現時管理層「不負責任」。

報導稱，有指支聯會原定昨日舉行記者會交代，支聯會副主席鄒幸彤否認有關安排。被問有關會員的投訴，她沒回應，僅表示「有消息的時候我們自然會公布，大家胡亂地傳都無意義」。