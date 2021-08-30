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香港未接種疫苗者 或限制進入部分場所

香港新聞組／香港30日電
香港公務員事務局局長聶德權（左二）日前到長沙灣體育館，鼓勵長者盡早接種疫苗。圖為91歳的長者接種疫苗。（中通社）
香港公務員事務局局長聶德權（左二）日前到長沙灣體育館，鼓勵長者盡早接種疫苗。圖為91歳的長者接種疫苗。（中通社）

變種病毒肆虐，負責統籌疫苗接種的公務員事務局局長聶德權表示，香港會朝著「全民接種」方向推展新冠疫苗接種，不排除將來限制未接種者進入部分場所。港府亦會研究要求更多高風險行業員工打針，包括檢疫酒店員工。

大公報報導，聶德權又說，港府會重點提高70歲以上長者的接種率，包括在商場、屋邨等地舉辦健康講座，安排醫護為長者即場接種。

疫苗接種計畫開展半年，至今逾六成人已打第一針，當中20歲至59歲工作人口接種率為七成，12歲至19歲學生接種率為五成六，長者接種率最低，70歲以上僅不足三成人已打針。聶德權昨日接受電視台訪問時表示，面對變種病毒威脅，會以全民接種為目標，否則難以完全恢復社會活動，甚至通關。

聶德權強調，港府一直採取將道理講清楚，並提供選擇的方式推動打疫苗，他不排除參考法國設立健康通行證。另外，疫苗接種中心10月底關閉，他指9月初會交代最新安排。

另外，香港昨日新增七宗輸入個案，分別從英國、土耳其、菲律賓抵港，均已完成新冠疫苗接種。其中由英國抵港的68歲男病人，確診感染L452R變種病毒，他在15日離港前往英國，25日返港，兩天後確診。為審慎起見，他於潛伏期曾居住的愉景灣觀霞樓需納入強檢。

另有一名29歲女病人涉及復陽個案，她3至4月期間在港完成兩劑疫苗接種，6月底離港前往英國、西班牙及葡萄牙，8月初出現病徵並在葡萄牙確診，惟離境時檢測呈陰性。她8月19日返港後按規例在酒店檢疫至25日，但兩天後檢測呈陽性，顯示帶L452R變種病毒。她居住的石澳村208號需納入強檢。

疫苗 變種病毒 英國

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