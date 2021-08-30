港粵通關或延至明年3月北京冬奧後 香港商界憂打擊經濟

港粵通關或需再等半年；圖為深圳灣口岸。（中通社資料照片）

政商界多名消息人士表示從不同渠道獲悉，粵港兩地免檢疫通關，或須延至明年2月北京冬奧運動會舉辦之後，即明年3月兩地方才「通關」。

香港 01報導，一名商界消息人士說，聞說為防影響北京順利舉辦第22屆冬季奧林匹林運動會，內地當局對與香港免檢疫通關，持續抱猶豫態度，事因中國 成功舉辦冬奧，不僅涉及體育事業，更觸及中國政治社會體制的優越性，是否勝過西方的大問題。

北京冬奧將於明年2月舉行。（中新社資料照片）

試想今年日本 東京舉辦的夏季奧運會，本已延遲足足一年才舉辦，即使最終勉強成事，絕大部分比賽都無法容許觀眾出席，場面冷清。兼且期內日本疫情大反彈，日本人民反對舉辦奧運之聲，更不絕於耳。對日本來說，原本世紀級盛事，不單草草了事，巨額金錢收益，最終頓告泡湯。政治上，首相菅義偉民望不升反跌，奉行西方體制運作的日本社會，果真人財兩空。

倘若明年2月中國成功主辦北京冬奧，各個場館觀眾爆滿，處處展示出中國抗疫「完勝」的偉大面貌。無疑在國民產生勝過西方的國家自豪感上，將贏取一場重大的勝利。既然茲事如此體大，恐怕一切不利參數必須盡量減少，當中便不幸地，包括了與香港通關所產生的疫情風險因素。

一位建制派消息人士說：延至明年3月後才通關，不是一項估計，而是一位內地負責的官員向他透露，廣東當局是預備明年3月才和香港正式通關。他續說，雖然香港每天已跌至只得三五宗外地輸入個案，但以內地實際情況，以及按比例去計算的話，內地輸入個案始終明顯低於香港，故此，廣東當局對香港通關一事，興趣不大盎然。

一位港府官員回應延至「明年3月通關」一說，他承認確實是有此說法「存在」。但他強調香港各方面經已準備就緒，隨時在通關軟件及行政管理上，立即落實通關安排。

中華廠商會會長史立德表示，如果消息屬實，對商界來說是個嚴重打擊，商界一直期望早日通關，過去一年半兩地往來無法重啟，對兩地經濟往來有頗大影響。他提到，即使無法全面通關，也建議中央可作一些體恤安排，如容許商人點到點、封閉式到內地工作。