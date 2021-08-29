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英返港人士初確列輸入 潛伏期住愉景灣

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港昨天新增6宗輸入個案，本土則連續11日保持「清零」。初步確診個案少於10宗，消息指，包括一宗英國輸入，帶L452R變種病毒個案。該患者在21天潛伏期內，曾居於香港，並住在愉景灣，暫列輸入個案。

香港01報導，港府將愉景灣、中環等共4個處所列入強制檢測公告，包括疑為患者居住的觀霞樓，以及愉景廣場地下的麥當勞分店。

另據明報報導，張結民昨稱有關酒店要求有衛生部門疫苗證明文件才能預訂酒店房，但印尼外傭於當地上飛機時才能領取證明，一度未能訂房，經港府與酒店溝通後可先不用交證明。他明日會約見印尼領事館商討，希望印傭能在訂酒店時已取得相關證明。

據報導，羅致光昨在港台節目表示，估計有數以千計外傭合資格赴港，料指定作檢疫的荃灣絲麗酒店難應付所有需要，預計9月中會有第二間供外傭檢疫的指定酒店，但相信無法滿足菲律賓和印尼航班停飛前、平均每日70名外傭來港的水平。

報導稱，羅致光又說，在新安排下，持有當地打針紀錄，並有香港學生簽證、工作簽證的人，例如優才等，都可赴港，他們會在普通的檢疫酒店檢疫。他說，要求外傭在荃灣絲麗酒店檢疫是方便控制來港外傭數目。

報導指出，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷接受now新聞《大鳴大放》訪問時，籲港府密切監察抵港外傭確診比率，若逾一成人確診，應檢視需否暫停相關外傭入境安排。他又認為，應有專屬航班接載抵港外傭，在機上要隔開坐，機組人員亦應完成接種疫苗；並建議檢疫酒店入住率不應百分百，減低交叉感染風險。

香港 工作簽證 印尼

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