香港教協特別大會通過改會章 9月投票解散

百名教師28日出席教協特別會員代表大會 ，大比數通過降低解散門檻。（取材自教協）

日前宣布解散9萬5000會員的香港教育 專業人員協會（教協），昨舉行特別會員代表大會，通過降低解散門檻，由「必須有全體合格會員三分之二或以上同意」，修訂為「在會員代表大會或特別會員代表大會，出席合格會員代表三分之二或以上同意」。

明報報導，教協會長馮偉華稱，若職工會登記局批准修改會章，料9月內召開另一次特別會員代表大會，表決解散程序。這意味有48年歷史的教協，最快下月正式解散。勞福局長羅致光昨談及言語治療師總工會被取消職工會登記時，拒回應教協是否亦是調查目標。

自由亞洲電台報導，馮偉華表示，今次大會約有100人出席，絕大比數人士贊成相關議案，又提到有會員發言表達對教協感到不捨，但明白及理解解散的決定。

有出席的會員表示，教協一直以來為教師發聲，認為絕非「毒瘤」，擔心將來教師的權益會被剝削、任人宰割。亦有會員表示，對教協走到解散的一步感到傷感，昨日會上有討論部分實務安排，包括物業、其他財產等，會根據會章處理。

另外，位於旺角及銅鑼灣的教協服務中心，27日晚7時半起正式停業，日間有零星市民來購物，至入夜人流漸多。來購物的教協會員依依不捨，不少人拍照留念。

教協旺角服務中心貨架上的貨物所餘無幾，只剩下小量書籍、清潔液、紀錄片光碟、掛勾等。至晚上7時半，職員正式關閉服務中心，曾經業績光芒的教協超市歷史任務終結。