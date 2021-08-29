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香港移民展查詢 近半中等家庭 2成家庭月入不足2萬

香港新聞組／香港29日電
灣仔會展舉行國際移民及置業博覽，其中不少一般家庭也考慮移民。（歐新社）
灣仔會展舉行國際移民及置業博覽，其中不少一般家庭也考慮移民。（歐新社）

灣仔會展28、29日一連兩天舉行國際移民及置業博覽，有2.8萬人預先登記入場，較半年前的上屆同類博覽增加4成，英國加拿大及澳洲是港人最有興趣移民目的地。登記入場者中，近三分之一人表示有意移民英國，46%受訪者家庭月入為5萬元（港幣，下同，約6422美元）以下，2萬元（約2568美元）以下的占近兩成，反映一般家庭亦會考慮移民。

明報報導，該博覽總監謝沛豪表示，由於英國和加拿大先後推出門檻較低的移民計畫，吸引收入一般、本來沒有移民計畫的港人考慮。

據報導，昨日的博覽會有逾1.6萬人到場。謝沛豪說，近期有意移民的港人，以剛添了小朋友的家庭占多，父母一般30多歲，工作了一段時間並有積蓄，他們大都有計畫讓孩子日後到海外升學，英國和加拿大移民門檻降低後，他們轉而考慮全家移民。他說，由於現時已有不少港人移居英國等，部分人因近期網上資訊而擔心當地的競爭及適應問題，因此對移民亞太區國家的查詢有所增加。

報導稱，從事金融業的潘先生與太太及朋友到場，他說香港工時長，一直嚮往外地的生活節奏、大自然環境，但過往移民門檻較高，他原計畫要多工作數年，才有機會符合申請資格，但英國和加拿大降低門檻後，移民對他不再遙遠，故近兩三個月開始蒐集資料。

報導說，加拿大自6月推出「救生艇計畫」，包括門檻較低的升學移民、工作移民計畫。專門代辦移民加拿大的啟楓未來顧問葉先生說，查詢港人急升，亦有「媽媽級」女性報讀當地非學位課程，例如美容課程而成功申請，並帶同子女移民當地。他建議透過升學移民的人應準備足夠資金，未計算當地生活費，最少要30萬至50萬港元。

報導指出，百利物流大中華營銷總監林翰英表示，自2019年中開始，有關移民搬遷的查詢增加，現已占整體業務九成。他說公司主要經營從香港搬遷到台灣的個案，平均每月40至50宗，而近月搬遷到英國的個案有上升趨勢，有關查詢亦大增，單是昨日在展覽首5小時已接到逾100個搬遷至英國的查詢。

報導稱，國際船運費近一年大幅上升，對移民的港人有一定影響。信毅物流供應鍊管理經理林先生表示，現時一個40呎貨櫃往歐洲最少要1.7萬美元（約13.2萬港元），去年同期則約為1萬美元（約7.8萬港元）。

移民 英國 加拿大

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