香港區議員放映電影 47人犯聚挨罰 官員：須防危國安

參與放映會的人士被指違反限聚令。（取材自區議員朱江瑋）

電影 再成香港 話題，一名區議員在辦事處舉行電影放映會，被警方以「限聚令」票控（開出罰單）47人。港府商務及經濟發展局長邱騰華說，電影影響力大，必須防止作為危害國安的中介。

香港油尖旺區議員朱江瑋27日晚在旺角金山商業大廈中的辦事處，舉行電影「幻愛」放映會。香港警方經初步調查，已向12男、35女發出「限聚令」告票。

「幻愛」是一部香港愛情電影，由周冠威執導，該片在香港電影金像獎獲得6項提名 （包括最佳導演）；同時在金馬獎獲得3項提名，並獲得最佳改編劇本獎。是去年香最高票房10大電影之一。

「幻愛」電影導演周冠威。（路透資料照片）

周冠威拍攝的反送中運動紀錄片「時代革命」，上月獲邀在法國坎城影展首映。事發時周冠威在現場，他斥執法行動荒謬。

邱騰華昨天在電台節目中說，電影有很大影響力，深入民心，如果被利用作為危害國家安全、宣傳恐怖活動的媒體，必須禁止，世界各地都有相關做法，香港經過不同社會事件後，港府必須防範於未然，港區國安法亦列明港府必須防範及制止所有危害國家安全的行為。

邱騰華又強調，港區國安法有保障言論自由，必定會平衡國安及創作自由。

區議員朱江瑋說，這一活動屬私人聚會，沒有對外宣傳，只限獲邀朋友，以及「朋友的朋友」出席。但食環署稱曾派兩人混入會場「放蛇」（臥底行動），指稱主辦單位無確保沒有外人混入，故會場不算私人聚會。

港府食物境衛生署表示，近日接獲舉報稱有人在旺角一商業大廈舉行電影會，涉嫌未領有所需牌照而經營或使用公眾娛樂場所。食環署27日晚聯同相關執法部門採取行動。

港府民政事務總署稱，接獲對朱江瑋的投訴，指他使用辦事處進行一些與區議會工作無關及可能觸犯香港法例的活動，可能違反「公眾娛樂場所條例」和防疫限制。署方已發信提醒朱江瑋應遵守「操守指引」及「酬津指引」，如事實證明區議員辦事處曾用作不合乎區議會職能的用途，相關的酬津及辦事處營運費用將不獲發還，有關區議員亦可能因違反其他法例而負上刑責。