因應新冠疫情 香港十一慶典煙花第3年取消

香港康文署27日表示，因應疫情，在維港舉行的國慶煙花匯演將取消。（中通社）

港府昨日宣布，因應新冠疫情，原定10月1日在維多利亞港上演的國慶煙花匯演取消，是連續第三年取消。而新學年下周三開學，教育局 昨日更新學校復課指引，師生疫苗 接種率達七成的學校或年級可以全日回校面授上課及進行課外活動，在校午膳必須分批進行。

文匯報報導，香港 昨日新增17宗新冠肺炎確診個案，全屬輸入病例，當中15人來自同一艘由印尼抵香港水域貨船的船員。其餘兩宗輸入個案，分別是來自亞塞拜然的24歲女子，以及一名來自立陶宛的43歲女子。

十一國慶煙花匯演取消，香港餐務管理協會主席楊位醒表示，維港兩岸不少餐廳過去都會推出國慶套餐，當時一枱難求。今年無法推煙花餐固然影響收入，但猶幸整體疫情穩定，加上部分第二期消費券於當日發放，幫補飲食業，估計今年國慶日餐飲業的生意額較去年同期增加一倍。

教育局昨日更新新學年的學校復課指引，表示師生達七成疫苗接種率的學校或年級可恢復全日制面授課程及進行課外活動，如學生在校午膳，學校需安排教職員看管；為餐桌設置合適安全隔板，並確保座位分布，讓學生保持適當距離及避免面對面進食；學校應按情況讓學生分批午膳，以減少飯堂聚集人數，每段用餐時間後清潔消毒隔板及進食場所。

教育局同時放寬學校舉行陸運會及水運會等活動的要求，但前提是只能容許已完成接種第二劑疫苗並超過14天的學生參加，觀眾席要遵守場地人數限制等要求，並確保運動前後佩戴口罩、保持社交距離、妥善清潔雙手等。指引亦更新了一旦師生確診或初步確診的停課安排，由衞生防護中心按個案性質決定停課14天或21天。

香港年滿12歲學生可在社區疫苗接種中心領取「即日籌」，在取籌當日指定時段到場接種新冠疫苗。（中通社）

在打針誘因增加下，昨日首日推出的學生可即日接種的「即日籌」反應理想，昨晨約8時，西區中山紀念公園體育館疫苗接種中心有家長帶同兩名就讀中學的女兒領取「即日籌」。他表示，原本擔心疫苗有副作用，但發現很多人接種後均沒有問題，且開學後很多人一起上課，已打針會較安心，亦希望盡快恢復全日面授課堂。