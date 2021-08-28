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新聞評論／失業嚴重 香港青年卻無意「斜槓」

香港特派員李春
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

快到9月，要迎來的是一個香港久違的開學，看似各方面都相當關注，香港這回開學能不能順利，連帶青年問題也再成了話題，官有官想，民有民願，熱鬧起來。

因何說香港將迎來一個久違的開學，是因上次正式開學已是前年9月，那時香港的反送中運動正在高潮，所以學是開了，但學沒能平靜地上起來。接下來是去年初疫情爆發，很快傳到香港，去年9月各種安排混亂中，開學等於沒開，有的學校很快要學生回家上網課。所以這回疫情仍在，但學是必須開，開學開成怎樣，各方關心。

各方關心，包括北京當局，下周開學，北京就安排尚在太空的神舟12號載人飛船上的三個大陸太空人，與香港學生對話。這項活動由中國國家載人航天工程辦公室、大陸駐港中聯辦和香港政府主辦，十分隆重其事，有建制派人士直言，是希望香港人從航天成就認識中國國家的進步，同時感受作為中國人的光榮及自豪，並增強國家及香港發展的信心。

開學期引動關注的除了上學的青少年，還有已走出校園的年輕一代，關於他們的婚姻家庭和就業，都有不同的話題。比較有意思的是網上「釣金龜」 的討論，大意是說有香港一家之主為了女兒能「釣金龜」，決定一家租住豪宅，雖然每月經濟壓力大，但希望能令女兒嫁個有錢人。這一個案在網上討論相當熱鬧，有人反對這充一頭的行為，但有少女坦言，說一有時間就進住宅的會所做健身、游泳，閒坐，想有機會認識人。

比婚姻家庭更困身的議題是工作，現在香港失業嚴重，經歷一場社會運動，這一代年輕人工作更難找，但最新調查卻證實，香港年輕人無意做「斜槓青年」。

所謂「斜槓青年」，大意是指無專一職業的工作模式，同時多重兼職或自由職業者。之前很多人都相信，以香港這種社會結構，年輕人比較喜歡「斜槓」，所以早前香港青協的推算，說香港有「斜槓青年」13萬人。

經歷社會運動、全球疫情，想當然香港的「斜槓青年」會更多，誰料一個名為「關注草根生活聯盟」的團體發表調查報告，指八成受訪者憂慮彈性就業「收入不穩定」、「沒有勞工保障」、「容易使人缺乏安全感」等原因，不願意成為「斜槓族」、「自由工作者」。

香港一位專欄作家說，香港人正經歷著一個急劇洗牌的時代，從戰後和平半個多世紀直到現在，過往所信奉的成功和失敗的概念，正受到前所未有的衝擊。贏的賺到盡，輸的不擇手段去翻身，都不是一個有益的出路，因為現在洗牌的時間比過往縮短了不少。

香港 工作 疫情

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