香港保安局長鄧炳強 暗批黎智英「顏色革命」主腦
香港保安局局長鄧炳強昨天不點名批評一名被捕的經營媒體主腦人物，在反送中推動「顏色革命」。目前在獄中的壹傳媒創辦人黎智英，近日被控方指為「勾結外國勢力」的幕後主腦。
香港01報導，撲滅罪行委員會昨天中午召開會議，鄧炳強在會後向媒體說，港區國安法實施一年多以來，有143人涉嫌違反國安法被捕，當中81人被起訴並有3人遭定罪，罪名涉及分裂國家、恐怖活動及勾結外國勢力顛覆國家政權罪。
他並稱，隨著法庭審訊，更多案情在法庭曝露，市民會更加看清2019年「反送中」風波發生的事情，不是單純的年輕人出來發聲。
鄧炳強不點名指有經營媒體被捕人士勾結外國勢力，指使另外兩名被告採取行動，是事件的「主腦人物」，有心推動危害國家安全事情，進行「顏色革命犯罪行為」。
「12港人案」的「香港故事」成員李宇軒19日在高等法庭承認串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪；同案另一被告、過去擔任律師助理的陳梓華也承認同一罪行。
控方指出，李宇軒及陳梓華承認與壹傳媒創辦人黎智英及其助理賽門（Mark Simon）等人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，對香港及中國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。
控方直指黎智英及賽門是幕後主腦並提供財政支援。
另據明報報導，為反修例運動被捕人提供法律及醫療等援助的612人道支援基金，上周宣布有秩序地停運，並預計須籌多2500萬元（港幣，下同，約321.1萬美元）應付現有個案等開支。鄧炳強昨不點名批評，有籌款團體在解散前呼籲別人捐出大額數字，質疑「是否想臨解散前撈一筆油水呢？」就該籌款團體，他稱當局的調查是多方面，包括是否與清洗黑錢或其他事有關，但拒絕證實被查對象是否指612人道支援基金。
報導稱，被問為何批評612人道支援基金「撈油水」、有無相關證據，鄧炳強說：「當一個團體說會解散，但解散前要籌錢，我覺得這是很奇怪的現象。我說撈油水，相信市民心中會有判斷。」被追問是否正調查該基金，他稱不便透露。
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