香港保安局長鄧炳強 暗批黎智英「顏色革命」主腦

香港保安局局長鄧炳強（左）27日表示，相信隨著更多案情在法庭披露，市民會清楚看到「修例風波」是有主腦人物存心危害國家安全，是有組織性的「顏色革命」。 （中通社）

香港 保安局局長鄧炳強昨天不點名批評一名被捕的經營媒體主腦人物，在反送中 推動「顏色革命」。目前在獄中的壹傳媒創辦人黎智英 ，近日被控方指為「勾結外國勢力」的幕後主腦。

香港01報導，撲滅罪行委員會昨天中午召開會議，鄧炳強在會後向媒體說，港區國安法實施一年多以來，有143人涉嫌違反國安法被捕，當中81人被起訴並有3人遭定罪，罪名涉及分裂國家、恐怖活動及勾結外國勢力顛覆國家政權罪。

他並稱，隨著法庭審訊，更多案情在法庭曝露，市民會更加看清2019年「反送中」風波發生的事情，不是單純的年輕人出來發聲。

鄧炳強不點名指有經營媒體被捕人士勾結外國勢力，指使另外兩名被告採取行動，是事件的「主腦人物」，有心推動危害國家安全事情，進行「顏色革命犯罪行為」。

「12港人案」的「香港故事」成員李宇軒19日在高等法庭承認串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪；同案另一被告、過去擔任律師助理的陳梓華也承認同一罪行。

控方指出，李宇軒及陳梓華承認與壹傳媒創辦人黎智英及其助理賽門（Mark Simon）等人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，對香港及中國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。

控方直指黎智英及賽門是幕後主腦並提供財政支援。

另據明報報導，為反修例運動被捕人提供法律及醫療等援助的612人道支援基金，上周宣布有秩序地停運，並預計須籌多2500萬元（港幣，下同，約321.1萬美元）應付現有個案等開支。鄧炳強昨不點名批評，有籌款團體在解散前呼籲別人捐出大額數字，質疑「是否想臨解散前撈一筆油水呢？」就該籌款團體，他稱當局的調查是多方面，包括是否與清洗黑錢或其他事有關，但拒絕證實被查對象是否指612人道支援基金。

報導稱，被問為何批評612人道支援基金「撈油水」、有無相關證據，鄧炳強說：「當一個團體說會解散，但解散前要籌錢，我覺得這是很奇怪的現象。我說撈油水，相信市民心中會有判斷。」被追問是否正調查該基金，他稱不便透露。