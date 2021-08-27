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粵港澳史上首次合辦2025全運會 林鄭：意義重大

香港新聞組／香港27日電
廣東、香港及澳門將承辦2025年第15屆全國運動會。圖為特區行政長官林鄭月娥（前排右一）日前為第14屆運動會香港特區代表團授旗。（ 中新社）
廣東、香港及澳門將承辦2025年第15屆全國運動會。圖為特區行政長官林鄭月娥（前排右一）日前為第14屆運動會香港特區代表團授旗。（ 中新社）

中國國務院辦公廳近日發文，同意廣東、香港澳門承辦2025年第15屆全國運動會，三地政府須自行籌備經費，北京則會提供一筆過定額補助。這是全運史上首次聯合承辦，也是香港首次有份承辦的全運會。

中國政府網報導，香港特區行政長官林鄭月娥昨日發聲明表示，感謝中央政府的信任和支持。她形容，由粵港澳三地聯合舉辦全運會意義重大，符合《粵港澳大灣區發展規劃綱要》構築休閒灣區和塑造健康灣區的目標。香港特區政府會全力以赴，與中央有關部委、廣東省及澳門特區政府緊密合作，做好籌備工作。

全運會每四年舉辦一次，是國家最高水平和規模最大的綜合性運動會，第14屆，即本屆全運會將於下月在陝西舉行。

另據香港01報導，國務院批准香港、澳門和廣東省共同承辦下一屆全運會後，林鄭月娥晚上發稿稱，由粵港澳三地聯合舉辦全運會意義重大，符合《粵港澳大灣區發展規劃綱要》構築休閒灣區和塑造健康灣區的目標。這亦是繼香港東京奧運會取得歷史性佳績後，一項提振香港體育發展的重大舉措，她謹代表香港感謝中央政府信任和支持。

林鄭月娥又指，由一個可容納5萬名觀眾的主場館、一個可容納1萬名觀眾的室內體育館及一個可容納5000名觀眾的公眾運動場組成的啟德體育園將於2023年落成啟用，加上已多次舉辦國際賽事的香港單車館和其他體育設施，足為香港參與主辦第十五屆全運會提供基礎。港府會全力以赴，根據中央堅持『簡約、安全、精彩』的辦賽要求，與中央有關部委丶廣東省及澳門特區政府做好籌備工作。

香港賽馬會表示，歡迎國務院的決定，相信全運會的舉辦將促進大灣區的合作及融合，並對體育發展帶來正面及鼓舞的作用。馬會又指，樂意透過適當方式提供全力支持。

香港 灣區 澳門

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