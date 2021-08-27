6.5萬港人申請BNO簽證 超過7成已獲批

英國內政部公布最新數據，為持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人推出移民英國簽證計畫，實施首5個月累計接獲6.49萬宗申請，當中約73%、4.73萬宗申請已獲批。（路透資料照片）

英國 政府1月底起為持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人推出移民 英國簽證計畫，英國內政部昨日公布最新數據，計畫實施首5個月累計接獲6.49萬宗申請，當中約73%、4.73萬宗申請已獲批。

明報報導，根據英國內政部今年第二季、即4至6月最新入境數字，共有3.06萬宗BNO簽證申請，較首季的3.43萬宗減少3,700宗，跌幅近11%。BNO簽證計畫由1月底至6月底累計收到6.49萬宗申請，至今4.73萬宗申請獲批。翻查資料，首季僅7200宗申請獲批，即第二季批出的申請高達約4萬宗。

報導說，獲批BNO簽證的申請當中，68%持有BNO或香港特區護照。獲批簽證的受養人中，70%持有香港特區護照以外的護照，包括67%是持有中國護照。

另外，英國政府為港人提供入境時可申請的過渡准許證LOTR（Leave Outside the Rules），7月19日截止申請，第二季共向港人批出1900宗LOTR申請，較首季批出的5500宗下跌約65%。

另據香港01報導，移民顧問信睿環球公司創辦人司徒詠怡分析，第二季申請BNO簽證宗數稍跌，或與加拿大2月份公布優待港人的開放式工作簽證 有關，令原計畫移英的人轉投加拿大，或有新考慮。

對於約73%BNO簽證申請獲批，在第二季平均每月批出逾13,300宗申請，司徒詠怡表示，留意到英國政府審批速度明顯加快，另考慮到中產家庭移民成本較高、家累較多，或需時處理財務及資產，故預計明年才是移民高峰期。