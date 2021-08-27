外傭回港檢疫 7000人搶住1間酒店 房租貴78%

特區政府已將荃灣絲麗酒店作為指定檢疫設施，該酒店可提供約409間房間。（ 中新社）

港府昨宣布持有印尼或菲律賓當局認可的新型冠狀病毒疫苗 接種紀錄的外傭，下周一起可來港，但供外傭集中檢疫的荃灣絲麗酒店只有409間房，不足應付約六、七千名正待來港的外傭，中介準備今日零時開始預約時即搶房；且房租每晚需800元（港幣，下同，約102美元），較低價檢疫酒店貴77.7%，檢疫21日需1萬6800元。有外傭中介認為房租比平時貴，又擔心「5分鐘內就會被人搶光」。

明報報導，香港 亞洲家務工工會聯會昨發聲明，對港府以指定酒店集中檢疫外傭表示憤怒及強烈譴責，外傭措施有別或會讓人有錯誤信息，認為外傭比其他人更易傳播新冠病毒及更危險，加深外傭在港面臨的歧視。聲明要求政府解釋為何指定檢疫酒店只針對外傭而設，聯會又稱接獲投訴，有雇主要求外傭從工資中扣除檢疫費，甚至威脅解雇外傭。

翻查檢疫酒店收費名單，現有23間酒店提供800元以下一晚的選擇，當中最便宜的是紅茶館酒店油麻地永星里及紅茶館酒店紅磡機利士南路，每晚只需450元，另外華麗銅鑼灣酒店及華麗都會酒店亦提供480元一晚的客房選擇。

香港雇傭代理協會主席、海外雇傭中心行政總裁張結民推算，目前約有6000至7000名外傭在印尼及菲律賓等候來港，而目前政策只能一人一房，「一齊爭409間房，只吸納到6%至7%」。

另據香港01報導，政府提醒雇主及職業介紹所需在成功預訂指定檢疫設施房間後，才為外傭訂購機票，以免外傭來港後未能入住指定檢疫設施，如錯誤預訂其他指定檢疫酒店的房間，有關外傭將不能登機來港，亦可能會因酒店不能退款而引致金錢損失。

當局強調，一旦發現外傭使用虛假的疫苗接種紀錄來港，可能會被送往其他檢疫設施，已繳付的費用將不獲退還，而根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），任何人明知或罔顧真偽地提供在要項上屬虛假或具誤導性的資料，即屬犯罪，一經定罪，可處第4級罰款（2萬5000元）及監禁六個月。如發現任何涉嫌違規情況，政府除了作出調查及考慮檢控外，亦會通知相關駐港總領事館，該外傭日後再次向入境處申請工作簽證 時，或會受到影響。